Palermo Sabrina Figuccia: Velodromo Paolo Borsellino” in festa per la Giornata Nazionale dello Sport

Domenica 4 giugno il Velodromo “Paolo Borsellino” in festa per la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si svolge contemporaneamente in tutta Italia.

Una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate, che come Comune abbiamo voluto accogliere e sposare. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili che prosegue: “l’importanza della celebrazione di questa giornata va oltre la giornata in se, che va vista come un momento di condivisione dei valori dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Oltre al fittissimo calendario di esibizioni, una nota particolarmente interessante è legata alla presenza della FMSI – Scuola di Medicina dello Sport – U.O.C. – A.O.U.P – Croce Bianca O.D.V. che allestirà un punto informativo, con una tenda da campo provvista di tavoli e lettino visita, dove verranno effettuate dalle ore 9:00 alle 12:00 cheek up gratuiti ECG di base.

Una giornata dunque all’insegna del divertimento, ma anche della prevenzione.e della riflessione dei temi legati alla tutela dell’ambiente. Grazie infatti alla collocazione all’interno dell’impianto, di distributori di acqua ionizzata e ossigenata vi sarà un abbattimento della plastica dovuta all’utilizzo di bottigliette monouso, in un ottica “plastic free”. Infine per i più golosi, ci sarà la possibilità di degustare il gelato proteico, prodotto con ingredienti 100% siciliani biologici vegani”.

Com. Stam.