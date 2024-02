Palermo Sanità, dichiarazione del sindaco Lagalla

“La settimana scorsa ha segnato il rinnovo, da parte del Governo regionale, dei vertici gestionali della sanità isolana.

Ai direttori generali, confermati e di nuova nomina nell’azienda territoriale e in quelle ospedaliere della Città Metropolitana di Palermo, esprimo i migliori auguri di buon lavoro, nella comune consapevolezza di quanto a loro sia richiesto in termini di impegno e di concreto lavoro per il miglioramento della qualità complessiva della sanità cittadina.

È noto, infatti, come quest’ultima sia afflitta, oltre che da riconosciute problematiche organizzative, anche da una irrisolta e antica inadeguatezza delle locali strutture ospedaliere per le quali il Governo regionale ha opportunamente previsto un consistente e significativo intervento economico destinato alla loro riqualificazione edilizia e funzionale.

È quindi auspicabile che i rinnovati organi di governo sanitario mettano al più presto in campo tutte le iniziative atte ad assicurare più evoluti modelli assistenziali alla cittadinanza, valorizzando, al contempo, le indiscusse professionalità esistenti in seno alle locali strutture di ricovero e cura, troppo spesso esposte ad episodi di violenza o intolleranza da parte di un’utenza talvolta costretta a subire i contraccolpi di modelli organizzativi non sempre rispondenti alle attuali e crescenti esigenze cliniche e ricettive.

Né può essere semplicisticamente invocata la presunta responsabilità di medici e operatori, rispetto ai quali devono essere tenuti in debita considerazione le odierne e non facili condizioni di lavoro e, in ogni caso, documentalmente approfondite eventuali colpe professionali, onde evitare il rischio di possibili delegittimazioni di una categoria fortemente impegnata a tutela della salute pubblica”.

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Com. Stam.