Palermo “sBANDati”, al Teatro Agricantus comicità e canzoni con Ernesto Maria Ponte

Dall’8 marzo, e nei week end fino al 28 aprile, al Teatro Agricantus di Palermo, il comico palermitano debutta con il nuovo spettacolo, un viaggio nella storia della canzone italiana in compagnia della A-Social Band, dove interpreta grandi successi e alterna monologhi comici e parodie

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo, dall’8 marzo al 28 aprile www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Ernesto Maria Ponte, torna al suo grande amore: la musica. Dall’8 marzo, e nei week end fino al 28 aprile, al Teatro Agricantus di Palermo, il comico palermitano con “sBANDAti”, al suo debutto,compie un viaggio nella storia della canzone italiana in compagnia della A-Social Band, interpretando grandi successi e alternando monologhi comici e parodie. Lo spettacolo si muove fra comicità e melodie in piena linea con lo stile artistico di Ernesto Maria Ponte, autore dei testi insieme a Salvo Rinaudo. «Quando posso torno al mio vecchio amore – commenta Ponte -, ai miei esordi nei locali di Palermo degli Anni 90, quando con la band mi divertivo a giocare con la musica e le canzoni. E ancora mi diverte farlo assemblando il tutto con i miei monologhi. Qui, per quanto la musica diventa un elemento anche divertente e comico, – faremo parodie e cover cantate a modo nostro -, faremo un lungo excursus musicale fra la musica contemporanea e la musica di un tempo».

Con il pretesto della musica Ponte prenderà in esame, in chiave comica, il mondo della canzone pop contemporanea, paragonata alle canzoni storiche rese immortali dei grandi autori italiani a partire dagli Anni ’60. Ponte e la A-Social Band – ovvero Corrado Nitto piano e voce, Tony Greco alla chitarra, Davide Puccio al basso e Vincenzo Castello alla batteria -, giocando con la musica, sul palcoscenico abbatteranno la quarta parete: «Teatralmente siamo quattro musicisti ed un cantante che facciamo delle prove di uno spettacolo e percorriamo tutte le ipotesi per farlo nel migliore dei modi. Insomma un’ipotesi di spettacolo che diventa lo spettacolo, una vera e propria clausola pirandelliana!».

Tra le “vittime” del gioco ironico di “sBANDati” ci saranno il mondo della trap e i cantanti che non sanno fare a meno dell’autotune: «Mi cimenterò con due-tre brani originali ed uno di essi lo presenterò all’interno dello spettacolo come “Un’ipotesi rap”, un brano un po’ rap, un po’ trap, che inizia giocosamente per diventare un po’ più serioso».

Nella carrellata musicale dello spettacolo ci saranno da Britti a Giorgia, si farà un richiamo a Giorgio Gaber con “Il conformista”, e a Buena Vista Social Club con “Dos Gardenias”: «Inizieremo con un vecchio brano di Riccardo Del Turco, quella “Son figlio unico” tradotta dalla brasiliana “Trem das Onze”, faremo un “Pasqualino Marajà” di Modugno in versione Mina, una “Parlami d’amore Mariù” cantata in “napulitano rap”da Geolier. Faccio inoltre un esperimento di traduzione in siciliano di un brano celebre come “Certe notti” di Ligabue che diventa “Quannu scura”».

Le repliche saranno tante ma questo non scoraggia Ponte e banda musicale nella scelta dei brani. «Abbiamo un repertorio molto vasto a disposizione. I miei musicisti poi sono sanguigni, di quelli che hanno anche i matrimoni nel curriculum, esperienza importantissima come una piazza per un attore, una grande palestra».

I brani saranno intervallati da tre o quattro monologhi che esalteranno il ruolo attoriale di Ponte. «I miei monologhi li chiamo “considerazioni” perché nascono da mie considerazioni del quotidiano. E poiché narrativamente va sempre data una logica a ciò che si fa in scena, a parte giocare con la musica, a parte la parodia, a parte gli esperimenti musicali, metterò in gioco tutto il mio ruolo comico e il mio modo di fare cabaret, nel migliore significato del termine che comprende arte comica, drammatica, canora e danza».

Le repliche: da venerdì 8 a domenica 10 marzo; da giovedì 14 a domenica 17 marzo; da giovedì 21 a domenica 24 marzo; sabato 6 aprile; da venerdì 19 a domenica 21 aprile; da venerdì 26 a domenica 28 aprile (feriali h 21, domenica h 18)

Rassegna Teatro Comico Biglietti: intero € 20; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 18. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Palermo. Informazioni allo 091.309636 (dal martedì al sabato ore 11-13.30 e 17-20). Prenotazione online su: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/27760

