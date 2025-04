Palermo: scippo del telefonino a Ballaro’. giovane arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, personale del Commissariato di P.S. “Oreto Stazione”, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità tunisina resosi responsabile del reato di furto con strappo e lo ha, inoltre, denunciato in stato di libertà per il reato di false generalità a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, in transito in via del Ponticello, all’interno del noto mercato storico Ballarò, sono stati richiamati all’attenzione da un astante presente in strada il quale, in evidente stato di agitazione, riferiva che pochi istanti prima era stato vittima di furto con strappo del proprio telefono cellulare, perpetrato da un uomo di nazionalità straniera.

La vittima, nel contempo, riusciva a fornire sia indicazioni fisiche del presunto scippatore che la via di fuga dello stesso.

I poliziotti, pertanto, avviavano nell’immediato le ricerche che permettevano di individuarlo in vicolo San Michele Arcangelo.

L’uomo, alla vista dell’autovettura con i colori di istituto, si dava a precipitosa fuga; ne conseguiva un inseguimento appiedato al termine del quale veniva raggiunto e bloccato.

All’interno della tasca del jeans del giovane, sottoposto a perquisizione personale, veniva rinvenuto il telefono cellulare provento di furto che veniva riconosciuto dalla vittima cui veniva riconsegnato.

Alla luce dei fatti emersi il cittadino veniva tratto in arresto per il reato di furto con strappo.

Il provevdimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Giova precisare che l’odierno indagato, è, allo stato, indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.