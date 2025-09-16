Palermo Scomparsa del professore Cataliotti. Il messaggio di cordoglio del sindaco Lagalla

«Con profondo dolore la Città di Palermo piange la scomparsa del professor Ferdinando Cataliotti, illustre medico e pioniere della chirurgia pediatrica nel nostro territorio, considerato a giusto titolo il padre della chirurgia pediatrica palermitana.

Il professor Cataliotti ha dedicato la sua vita alla medicina e alla formazione, contribuendo in maniera decisiva a far nascere e crescere a Palermo una scuola e un reparto di chirurgia pediatrica e neonatale, che prima di lui non esistevano.

La sua carriera è stata caratterizzata da un incessante impegno accademico e clinico, coronato dal prestigioso ruolo di professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica per oltre venticinque anni. Uomo di grande passione e professionalità, non ha mai rinunciato alla chirurgia generale, operando sia su adulti che su bambini, con interventi all’avanguardia per il suo tempo. Alla famiglia rivolgo le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Com. Stam.