Palermo Scomparsa fratello del presidente Schifani. Il cordoglio del sindaco Lagalla

«A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il più sentito cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario.
Apprezzata figura umana, accademica e scientifica, il professor Rosario Schifani ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla ricerca, contribuendo alla crescita culturale dell’Ateneo palermitano e al prestigio internazionale del Laboratorio Dielettrici da lui fondato.
Alla famiglia i confermati sensi della nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore».
Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.
