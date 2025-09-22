Palermo Scomparsa fratello del presidente Schifani. Il cordoglio del sindaco Lagalla

«A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il più sentito cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario.

Apprezzata figura umana, accademica e scientifica, il professor Rosario Schifani ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla ricerca, contribuendo alla crescita culturale dell’Ateneo palermitano e al prestigio internazionale del Laboratorio Dielettrici da lui fondato.

Alla famiglia i confermati sensi della nostra vicinanza in questo momento di profondo dolore».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Com. Stam.