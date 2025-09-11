Palermo Scuola. Comune fa il punto su lavori di edilizia negli istituti, servizio mense e assistenza specialistica ai minori con disabilità

Mancano pochi giorni al via del nuovo anno scolastico e il Comune fa il punto su lavori di edilizia negli istituti, servizio delle mense e assistenza specialistica ai minori con disabilità.

Stiamo lavorando con determinazione per recuperare ritardi storici su edilizia scolastica e servizi essenziali. In questi ultimi anni abbiamo investito risorse straordinarie per rendere le scuole più sicure, accessibili e accoglienti, con un’attenzione particolare ai più piccoli e ai più fragili. È un impegno che guarda al futuro della città: più tempo a scuola significa più opportunità per tutti».



Dichiarazione dell’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo: «Abbiamo rafforzato i servizi scolastici fondamentali, come la mensa, l’assistenza specialistica per gli studenti con disabilità è stata garantita massivamente, con l’obiettivo di garantire pari diritti e più tempo di qualità a scuola. Il tempo pieno non è un lusso, ma una necessità educativa e sociale, e il Comune ha scelto di sostenerlo concretamente, ampliando il servizio e contenendo i costi per le famiglie. Le risorse destinate al servizio di scuolabus sono state raddoppiate, consentendo di soddisfare integralmente tutte le richieste pervenute dalle scuole. Grazie a tale potenziamento, anche gli studenti frequentanti plessi privi di palestra avranno la possibilità di raggiungere agevolmente le strutture sportive individuate. L’ampliamento del servizio di trasporto scolastico consente, pertanto, di azzerare i disagi logistici e di garantire pari opportunità di accesso alle attività didattiche e formative».



EDILIZIA SCOLASTICA



Tra il 2023 e il 2024 le scuole statali sono state destinatarie di assegnazioni straordinarie di circa 5 mln di euro (risorse comunali). L’obiettivo è stato quello di consentire all’Amministrazione di far fronte immediatamente alla risoluzione di criticità infrastrutturali più urgenti, oltre che rimettere in funzione gli impianti tecnologici con provvedimenti risolutivi e immediati.



Le risorse sono state finalizzate principalmente a:

– manutenzione straordinaria di tipo infrastrutturale;

– manutenzione ordinaria degli ascensori nelle scuole del Comune di Palermo (gli impianti elevatori funzionanti avevano un contratto scaduto);

– ripristino e rimessa in funzione impianti termici e antincendio.



Sul fronte della manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica, grazie al Patto per lo sviluppo della Città di Palermo, sono state completate 6 aule della Direzione didattica “Cavallari”, in via Giafar, mentre sono diversi gli interventi consegnati e in corso d’opera:

– Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia comunale di via della Barca 10 per consentire il recupero dell’edificio, la trasformazione di una scuola dell’infanzia in asilo nido e la creazione di nuovi posti (lavori in corso);

– Costruzione di un asilo nido per l’incremento dell’offerta formativa in via XXVII Maggio ( lavori in corso);

– Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale su un’area libera sita in viale Sandro Pertini (lavori in corso);

– Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’ex asilo rurale Principe Umberto, in via Di Dio 3, per consentire il recupero dell’edificio e la creazione di nuovi posti per una scuola materna (lavori in corso);

– Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale in un’area libera sita in via Altofonte (lavori in corso);

– Demolizione e ricostruzione in situ del padiglione B del plesso Borsellino sito in largo Camastra 7, da destinare a scuola dell’infanzia (lavori in corso);

– Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale in un’area libera sita tra la via Laudicina e la via N. la Rocca (lavori in corso);

– Nuova costruzione di un edificio pubblico destinato ad asilo nido comunale su un terreno confiscato sito in viale Michelangelo (lavori in corso).



Inoltre, grazie ai finanziamenti dell’Unione europea – Next Generation EU, è stato possibile realizzare un’area sportiva all’aperto nel cortile della scuola Madre Teresa di Calcutta (Ics Perez-Calcutta), che si trova in via Fiume 14 ad angolo con la via Maqueda e che ospita bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Mentre, nell’ambito di due avvisi pubblici del 2 dicembre 2021 Missione 4 “Istruzione e ricerca”, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU, sono stati consegnati e avviati i seguenti interventi:

– Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell’ex refettorio dell’I.C.S. Karol Wojtyla – Plesso scolastico Marvuglia (lavori in corso);

– Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell’ex refettorio dell’I.C.S. Vittorio Emanuele III – Plesso scolastico Paulsen (completato, in fase di collaudo).



Per quanto concerne gli ascensori, è in esecuzione un piano di intervento che prevede la rimessa in funzione degli impianti elevatori guasti ormai da 5/8 anni per circa 150.000 €. Entro novembre 2025 gli interventi verranno tutti completati.



Gli impianti termici delle scuole comunali e delle istituzioni scolastiche statali, le cui strutture sono di proprietà del Comune di Palermo, sono stati oggetto di importanti interventi realizzati nel corso degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. In totale, gli interventi realizzati sono circa un centinaio per un importo complessivo superiore al milione di euro. Rimangono delle criticità in 3 plessi, sottoposti a vincoli architettonici, i cui impianti sono in fase di progettazione.



Ulteriori 180 mila euro circa – fondi che l’ufficio ha attinto da un vecchio mutuo Cassa Depositi e Prestiti – sono stati utilizzati per nove interventi in altrettante strutture, e altri 13 mila euro circa (fondi nido) per sei interventi in cinque asili nido.



In seguito a un’ulteriore ricognizione sulle condizioni degli impianti di riscaldamento, nel corso del 2023 l’Amministrazione ha stanziato altri 360 mila euro circa (fondi comunali) per lavori di manutenzione o realizzazione degli impianti, così suddivisi:

– 177.637,02 mila euro assegnati direttamente alle/ai dirigenti scolastici di 8 scuole che hanno presentato un preventivo di spesa;

– 183 mila euro assegnati con affidamento diretto ad AMG ENERGIA S.p.A. per ulteriori 29 interventi in altrettante scuole.



Infine, si è provveduto a potenziare la climatizzazione di tutti gli asili e le scuole dell’infanzia attraverso l’acquisto di 150 climatizzatori, che sono in fase avanzata di installazione. Questo ha permesso di migliorare in modo determinante il microclima delle strutture, che erano talvolta invivibili. oltre alla riorganizzazione di tutti gli spazi esterni degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per i quali si è provveduto a porre in fuori uso tutti gli arredi esterni, sostituendoli interamente con nuovi e moderni giochi, già tutti acquistati e installati.



REFEZIONE SCOLASTICA



Il Comune di Palermo assicura il servizio di refezione scolastica agli studenti che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia, delle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado che hanno attivato sezioni a tempo pieno (mattina e pomeriggio). E’ stato assicurato l’avvio del servizio nelle date richieste dalle singole scuole. Da due anni scolastici (2023/2024 e 2024/2025) il servizio viene garantito anche a giugno, assicurando alle famiglie la possibilità di conciliare i tempi vita/lavoro, non dovendosi gravare dell’onere di ricorrere a strutture private a pagamento dove lasciare i figli.

L’analisi dei dati riferiti all’erogazione del servizio e, quindi, dell’attivazione del tempo pieno, negli ultimi tre anni scolastici evidenzia un trend di crescita costante in termini di numero di studenti coinvolti e di centri di refezione attivi, che sono passati da 48 (a.s. 2022/2023) a 59 (a.s. 2023/2024), fino a raggiungere quota 63 con l’avvio dell’ a.s. 2025/2026.

L’aumento del numero di centri evidenzia uno sforzo significativo dell’amministrazione nel potenziamento logistico del servizio, in risposta all’incremento dell’utenza e alla diffusione capillare del servizio nei vari plessi: gli alunni iscritti sono aumentati in modo significativo: da 1.800 nell’a.s. 2022/2023 a 3.900 nell’a.s. 2025/2026 per un incremento complessivo che supera il doppio in tre anni.



L’aumento delle adesioni ha generato un costo complessivo del servizio pari a più di 2 mln di euro all’anno che l’Amministrazione ha deciso di non far gravare sulle famiglie che pagano per l’iscrizione a mensa, il cui contributo a reddito più basso è di 7 euro al mese.



ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE



Il Servizio di assistenza specialistica all’Autonomia e alla Comunicazione ha garantito l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo comunali.

Il numero dei minori con disabilità di cui è stato segnalato fabbisogno da parte del Gruppo interdisciplinare per l’inclusione dello studente con disabilità, che opera all’interno delle scuole, è in costante aumento. Nell’a.s. 2023/2024 sono stati 1.976, nell’a.s. 2024/2025 il numero è stato di 2.251, nell’a.s. 2025/2026 gli studenti sono circa 2.350 (il dato è in aggiornamento). Occorre ricordare che nella graduatoria per gli assistenti ai disabili pubblicata risultano idonei circa 2.800 candidati.

Il servizio, negli aa.ss. precedenti, è partito sempre con molto ritardo rispetto all’avvio dell’a.s. (dicembre/gennaio), assicurando il servizio a una percentuale che non andava oltre il 70% dei minori con disabilità.

Nell’a.s. 2024/2025, invece, si è raggiunta una percentuale di copertura del 95%, ossia la totalità, tenuto conto dei minori assenti perché non frequentanti per la particolare gravità della patologia e/o di una lunga ospedalizzazione.

Il servizio costa, attualmente, al Comune intorno agli 8 mln di euro (sono per le 80% risorse a provenienza comunale).

Dichiarazione del sindaco Roberto Lagalla:

Com. Stam.



