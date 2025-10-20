Palermo Scuola e salute: nasce il Tavolo tecnico “Il Comune che promuove salute” 

Si è insediato il 15 ottobre u.s., presso l’Assessorato all’Istruzione e Formazione di Palermo, il Tavolo tecnico “Il Comune che promuove salute”, voluto dal Sindaco per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola e sanità nella promozione del benessere degli studenti.

Coordinato dalla dott.ssa Sparacino, dirigente dell’Ufficio per la scuola dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica, il Tavolo riunisce rappresentanti dell’Assessorato all’Istruzione, del Dipartimento PROMISE dell’Università di Palermo, dell’ASP Palermo, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’assemblea cittadina “Piacere di conoscerci”. Tra i temi emersi: educazione alla salute, alimentazione corretta, prevenzione, affettività e contrasto alla violenza di genere. L’obiettivo è costruire percorsi educativi integrati e duraturi nelle scuole cittadine. Il Sindaco ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere interventi concreti a favore del benessere di bambini e ragazzi. L’Assessore Tamajo ha richiamato anche il recente protocollo d’intesa tra Comune e ASP per l’attuazione del programma PNES – “Contrastare la povertà sanitaria”, come esempio di sinergia istituzionale a beneficio delle famiglie.

Il Tavolo proseguirà i lavori nelle prossime settimane per definire un calendario di attività rivolte alle diverse fasce d’età, in un’ottica di rete tra scuola, sanità e comunità.

