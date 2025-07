Palermo Scuola. Formazione docenti. Parte il progetto “Tinker”

Formazione dei docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per promuovere l’adozione di metodologie didattiche innovative, basate sull’apprendimento autentico e su un approccio inclusivo di genere.

E’ questa la sintesi del progetto “Tinker – Apprendere l’insegnamento dell’informatica nelle scuole europee”, promosso dall’organizzazione CESIE ETS e sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione e dall’Ufficio per la Scuola dell’Obbligo e il Contrasto alla Dispersione Scolastica.

Si tratta di una iniziativa destinata agli istituti comprensivi della città che sarà divisa in tre fasi. La prima – come si legge in una nota dell’assessorato -, riguarda la formazione certificata online per docenti (1 ECTS), la seconda riguarderà la “formazione a cascata nelle scuole” e si svolgerà tra settembre e ottobre e la terza quella della “sperimentazione in aula (Piloting), durante il prossimo l’anno scolastico, con almeno quattro scenari didattici testati per ogni istituto”

“In un contesto in cui il mercato del lavoro è in continua evoluzione – dichiara l’Assessore Aristide Tamajo – è nostro dovere offrire ai giovani strumenti per affrontare le sfide del futuro, contrastando al contempo il divario digitale di genere. Il progetto Tinker va in questa direzione, sostenendo una scuola pubblica aperta, dinamica e inclusiva”.

Aggiunge Maria Giovanna Sparacino, dirigente dell’Ufficio scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica, “I docenti partecipanti riceveranno un voucher per l’acquisto di materiale didattico o tecnologico, e potranno accedere a risorse educative di alto valore, tra cui il “Tinker Toolkit”, un archivio europeo con oltre 100 scenari interdisciplinari”.

Com. Stam.