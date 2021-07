Nuovo incontro tra il Comune di Palermo, l’Ufficio scolastico territoriale,la Dirigente Scolastica Prof.ssa Grazia Pappalardo e i rappresentanti dei genitori per affrontare insieme i nodi del temporaneo trasferimento di circa 453 allieve e allievi dalla scuola secondaria di primo grado ‘Raimondo Franchetti’ di viale Amedeo d’Aosta, a Romagnolo, alla ‘Pirandello’, in via dell’Usignolo, a Falsomiele. Il vertice si è svolto questa mattina, in modalità telematica, alla presenza dell’assessora alla Scuola, Giovanna Marano .

L’obiettivo – afferma l’assessora alla Scuola Giovanna Marano – resta quello di permettere al quartiere Brancaccio di trasformare la Franchetti in uno spazio rinnovato, moderno e funzionale grazie agli importanti lavori di manutenzione straordinaria già avviati, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto del diritto allo studio e all’istruzione di bambine e bambini che frequentano la struttura anche nel corso dei 24 mesi previsti per la ristrutturazione dell’edificio. Un’opera attesa da tanto tempo ma che si è concretizzata solo nel 2020, con il via al bando di gara. ben prima dell’inizio dei lavori, per limitare il comprensibile disagio delle famiglie, abbiamo valutato con il massimo impegno e la dovuta attenzione tutte le possibili soluzioni per fare fronte alla momentanea chiusura”.

Per rispondere all’esigenza delle famiglie di uno spazio alternativo che rispettasse la vicinanza territoriale, l’amministrazione cittadina ha cercato instancabilmente locali fruibili ad uso scolastico da prendere in affitto nella seconda circoscrizione. E’ stato pubblicato un primo avviso pubblico ad agosto del 2020, subito dopo che i fondi necessari sono stati resi disponibili, seguito da un secondo bando, ad ottobre. In entrambi i casi, purtroppo, nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute è andata a buon fine.

“Oggi la proposta dell’amministrazione relativa alla garanzia del trasporto di alunne ed alunni nella nuova sede – spiega l’assessora Marano – al momento non ha superato le resistenze dei genitori, che, nel corso dell’incontro, hanno ribadito la volontà di non allontanarsi dal quartiere. Di conseguenza, il settore Patrimonio, nei prossimi giorni, provvederà ad emanare un ulteriore avviso pubblico, il terzo, rivolto a tutti i soggetti che vorranno dare in comodato d’uso,gratuito aule all’interno della seconda Circoscrizione. Speriamo che questo ultimo tentativo sia più fortunato e che, con questa ennesima verifica, si possa riuscire a fare restare almeno una parte degli allievi nel territorio di appartenenza”.

Oltre agli avvisi pubblici, in precedenza, si è tentato di reperire spazi anche utilizzando il Protocollo d’intesa stipulato con la Curia rivolgendosi alle parrocchie della circoscrizione, è stata considerata l’installazione di strutture mobili temporanee, si sono valutati gli spazi possibili all’interno di altri edifici scolastici attivi nel quartiere, svolgendo innumerevoli conferenze di servizio, seguendo tutte le richieste avanzate dai genitori.

“Dopo questo lungo percorso, l’ipotesi risultata più percorribile,ad oggi, è risultata quella del trasferimento di tutti i bambini e le bambine, per l’anno scolastico 2021-22, alla ‘Pirandello’, i cui locali sono stati sistemati al meglio per accogliere tutti gli studenti e le studentesse”.

Per agevolare lo spostamento nella nuova scuola è stata ipotizzata l’attivazione di un servizio navetta per lo spostamento quotidiano a Borgo Ulivia, da attuare considerando sia le misure di sicurezza per l’emergenza coronavirus in corso di definizione per il prossimo anno scolastico che e le risorse per contrastare la dispersione scolastica.

