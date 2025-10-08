Palermo Scuola. Informazioni sui contributi allo studio per la Scuola Primaria e Secondaria

Il Comune di Palermo, in ottemperanza della Legge Regionale 719/1964 sulla fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari, per l’anno scolastico 2025/2026 provvederà all’erogazione e al rimborso delle cedole degli studenti della Scuola Primaria alle librerie accreditate, presso cui la cedola è stata fruita.

Sarà cura delle istituzioni scolastiche diffondere alle famiglie l’avvenuta generazione delle cedole, raccomandando ai genitori di verificare la ricezione delle e-mail per il ritiro dei libri.

Si ricorda che per beneficiare gratuitamente dei libri di testo i genitori delle studentesse e degli studenti residenti nel Comune di Palermo dovranno presentare la cedola assegnata al proprio figlio/a alle librerie autorizzate, senza anticipo di alcuna spesa.

Si specifica, inoltre, che la consegna dei libri di testo da parte delle librerie e/o cartolibrerie autorizzate potrà avvenire solo ed esclusivamente previa presentazione della cedola libraria da parte del genitore o di chi ne fa le veci.

Anche per quanto riguarda gli alunni delle scuole statali e paritarie secondarie di primo (cioè “scuole medie”) e secondarie di secondo grado (“superiori”) il Comune di Palermo prevede il finanziamento sull’acquisto dei libri di testo.

Coloro che versano in condizioni di svantaggio economico potranno usufruire del sostegno alla spesa per l’istruzione a condizione che l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94. L’importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata.

Se in possesso dei requisiti, l’utenza potrà richiedere il contributo, inviando la domanda online attraverso il sito web istituzionale del Comune di Palermo alla voce: Portale Scuola entro e non oltre il 17 ottobre 2025 (attraverso SPID o CIE).

Per prima cosa andrà caricato il proprio modello ISEE all’interno della piattaforma (“Servizi online”-“Comunicazione Isee”), dopodiché sarà possibile compilare il modulo e allegare la documentazione per ottenere il contributo per l’acquisto dei libri (“Servizi Online” – “Domande di contributo”).

Solo in casi eccezionali e opportunamente documentati, il richiedente potrà rivolgersi all’Istituzione scolastica cui il/la minore è iscritto/a, che provvederà ad acquisire l’istanza e a provvedere agli adempimenti consequenziali.



Per maggiori informazioni è possibile far riferimento all’Unità Organizzativa Contributi per manutenzione e diritto allo studio del Comune di Palermo ai numeri 091/7404398, 091/7404312, 091/7404314 o via email all’indirizzo contributidirittoallostudio@comune.palermo.it.

