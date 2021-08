E’ online sul sito del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) l’avviso per la creazione del catalogo di nidi e micronidi privati al quale potranno fare riferimento le famiglie di bambine e bambini fino ai 3 anni rimasti in lista d’attesa per accedere ai servizi educativi grazie all’erogazione di un voucher da parte dell’amministrazione.

La manifestazione di interesse rivolta alle strutture private che hanno i requisiti previsti, rappresenta una importante opportunità aggiuntiva per tanti genitori – afferma Giovanna Marano, assessora alla Scuola – e concretizza il sistema educativo integrato 0-6 volto a garantire a bambine e bambini, fin dalla prima infanzia, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento con l’obiettivo di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche e culturali”.

Le strutture private interessate potranno presentare domanda di adesione alla manifestazione di interesse entro il 10 settembre. Per stipulare una convenzione con l’amministrazione cittadina dovranno essere in possesso del decreto di iscrizione all’albo regionale (ai sensi della L.R. 22/86 per la tipologia Minori – Nido/Micronido), dovranno presentare un Durc positivo o una certificazione di regolarità fiscale e dovranno essere ubicate nel territorio comunale. Al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare il numero di posti che si impegnano a mettere a disposizione del Comune, che potrebbe variare se il numero complessivo dell’offerta supererà la somma a disposizione del Comune oppure se le scelte delle famiglie non satureranno i posti. Il gestore di nidi e micronidi dovrà garantire la disponibilità dei posti-bambino dichiarati fino al 20 ottobre 2021, termine massimo entro il quale il Comune comunicherà l’effettivo fabbisogno dei posti.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 12 del 10 settembre 2021, solo tramite posta elettronica cerificata, al seguente indirizzo PEC: settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante e con copia del documento di identità allegato, dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione d’interesse a partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la creazione di un catalogo dell’offerta di nidi/micronidi privati iscritti all’albo regionale ai sensi della L.R.22/86 per l’erogazione di buoni servizio (voucher) a sostegno delle famiglie con bambini da 0/3 anni finanziati con D.lgs 65/2017”.

Le richieste saranno valutate dall’amministrazione che provvederà a predisporre l’elenco dei gestori in possesso dei requisiti, approvato in via provvisoria fino al completamento delle verifiche al termine delle quali sarà approvato il catalogo definitivo dell’offerta a disposizione dell’utenza per l’anno educativo 2021-22. Quindi, il Comune e gli Enti inseriti nel catalogo dell’offerta sottoscriveranno una convenzione.

Le famiglie con bambine/i inseriti nelle liste di attesa dei nidi comunali potranno effettuare la scelta dal catalogo, di regola identificando la struttura privata ricadente nella circoscrizione del nido in cui non sono stati ammessi.

I fondi per i buoni servizio relativi all’anno educativo 2021/22 sono: 344mila euro per il 2021 e 803mila euro per il 2022.

L’avviso e i documenti allegati A, B e C sono reperibili sul sito internet del Comune di Palermo e sul sito Portale Scuola. Per informazioni e chiarimenti possibile contattare l’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche giovanili all’indirizzo e-mail: areascuola@comune.palermo.it

