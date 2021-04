Due istituzioni scolastiche, l’I.C. ‘Caponnetto’ e la D.D. ‘Siragusa’, 16 classi, 369 allieve e allievi insieme agli insegnanti referenti, coinvolti nel progetto ‘I giovani sentinelle della legalità’, promosso dalla

Fondazione Caponnetto, questa mattina hanno incontrato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano, in un’assemblea virtuale per confrontarsi su due temi che hanno scelto e approfondito: ‘Il nostro quartiere come vorremmo che fosse’ per l’I.C. Caponetto e ‘La scuola come bene comune, partecipazione a scuola e nella vita di quartiere’.

“Un progetto che vede la scuola e l’amministrazione cittadina in sinergia con l’obiettivo di rendere i più giovani protagonisti del proprio futuro e di quello della città – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – per costruire insieme cittadinanza attiva e promuovere la cultura della legalità in ricordo di Antonino Caponnetto e Alessandra Siragusa, due personalità che hanno svolto un ruolo essenziale per la crescita sociale, culturale e politica della città. Essendo stato Caponnetto presidente del consiglio comunale e Siragusa assessore alla pubblica istruzione. Uomini e donne impegnati nell’amministrazione della cosa pubblica pronti a confrontarsi con bambine e bambini, ragazze e ragazzi che, dalla scuola, con la guida dei propri insegnanti, studiano, approfondiscono ed elaborano idee e proposte preziose per il territorio”.

“L’assessorato alla scuola è pienamente partecipe del percorso di cittadinanza attivato dalla Fondazione Caponnetto, in una esperienza di democrazia che dalla scuola da voce al protagonismo dell’infanzia e dell’adolescenza – ha aggiunto l’assessora Giovanna Marano -. L’ascolto del punto di vista dei più giovani, con l’obiettivo di realizzare le loro proposte produce quell’apprendimento della cittadinanza decisivo per il futuro della nostra comunità”.

Com. Stam.