Palermo Semaforo a chiamata in via Ponte Di Mare

«Ieri (17 Giugno 2025) il Consiglio della Seconda Circoscrizione ha approvato una mozione, a mia firma e dei capigruppo, per chiedere con forza l’installazione di un semaforo a chiamata in via Ponte di Mare, a tutela dei residenti e dei tanti turisti e visitatori che frequentano un’area ormai fortemente votata al turismo.

Questa mozione ribadisce le numerose richieste già avanzate negli anni e riprende una mozione analoga votata tempo fa su proposta del Consigliere Sala, rimasta però senza riscontro. La necessità di un impianto semaforico è sostenuta anche da un parere della Motorizzazione Civile, che attesta la pericolosità della strada e sottolinea l’importanza di questo intervento.

Non possiamo ignorare il fatto che, proprio lungo questo tratto, qualcuno ha perso la vita cercando di attraversare la strada.

La sicurezza dei pedoni deve avere la priorità su ogni altra considerazione, incluso il traffico veicolare.

Non si comprende perché in via Foro Umberto I e in via Cala siano presenti diversi impianti semaforici, mentre in un punto così critico si continui a trascurare il problema, anteponendo la fluidità del traffico alla tutela della vita umana.

Come Circoscrizione, non ci fermeremo solo a questa mozione: metteremo in campo tutte le azioni possibili nell’ambito delle nostre competenze affinché l’impianto venga installato. La sicurezza stradale non è una questione secondaria: è un diritto imprescindibile per ogni cittadino».

Lo dichiara il presidente della seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico.

Com. Stam.