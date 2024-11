Palermo Sequestro bed and breakfast

“Il sequestro di tre bed and breakfast a Palermo effettuato dai carabinieri del Nas è un segnale importante di contrasto all’abusivismo in un settore in costante crescita, quello dell’offerta di strutture turistico-ricettive, dove non può esserci spazio per nessuna forma di irregolarità.

Come assessorato al turismo stiamo mettendo in campo varie azioni per mettere ordine al mondo dei b&b, case vacanze, affittacamere e appartamenti (locazioni turistiche brevi), a partire dalla mappatura delle strutture. E’ un comparto che crea ricchezza e opportunità in città ma che, soprattutto nel centro storico, negli ultimi tempi è proliferato in modo smisurato. La strada da seguire nel segno della legalità e dello sviluppo economico deve essere la regolamentazione delle strutture, non il blocco delle licenze”.

Lo dichiara l’assessore al Turismo Alessandro Anello.

Com. Stam.