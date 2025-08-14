Palermo: sequestro sostanze stupefacenti nel quartiere ZEN 2

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo, con il supporto delle unità cinofile, hanno portato a termine un’operazione nel quartiere Zen 2, culminata con il sequestro di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione San Filippo Neri, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato un servizio di controllo finalizzato al contrasto del traffico e dello spaccio di droga, all’esito del quale hanno rinvenuto, all’interno di vari punti del quartiere, numerose dosi di stupefacente già confezionate e pronte per la vendita. Nel dettaglio, sono stati sequestrati:

3,3 kg di hashish suddivisi in 28 panetti, 311 dosi e una stecca;

85 dosi di crack, contenute all’interno di involucri in cellophane trasparente termosaldati, per un peso complessivo di circa 51 grammi;

8 involucri di marijuana, per un peso di circa 3 grammi;

9 dosi di cocaina per un peso di circa 3 grammi;

3 bustine di plastica contenenti una sostanza polverosa bianca, utilizzata per il taglio della cocaina.

Tra i vari nascondigli utilizzati, parte delle dosi, pronte per la vendita ai consumatori, è stata trovata anche in una lavatrice abbandonata tra i padiglioni. Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti e sarà inviato al laboratorio per le analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.