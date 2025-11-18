Palermo sesta commissione – Incontro con sindaco su problematiche suolo pubblico e mobilità su via Maqueda e corso vittorio Emanuele 

” In data odierna la sesta commissione consiliare ha incontrato il sindaco per rappresentare alcune proposte riguardanti le possibili modifiche sull’ordinanza relativa all’occupazione di suolo pubblico da poco entrata in vigore su Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda, che prevede il divieto assoluto di occupazione di suolo pubblico per le attività di vicinato.

Dal confronto è emersa la volontà di valorizzare e tutelare le attività storiche che verrebbero penalizzate da questo provvedimento. Il Sindaco ha manifestato la sua piena disponibilità, pertanto la commissione nei prossimi giorni invierà una proposta dettagliata per andare incontro alle esigenze delle attività produttive che insistono nei due assi viari.”

Lo dichiarano i consiglieri Ottavio Zacco Teresa Leto Leonardo Canto Dario Chinnici Fabio Teresi

