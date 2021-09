Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, domani 19 settembre e dopodomani 20 settembre si svolgeranno le seguenti attività:

Domenica 19 settembre “Biciclettata per la città di Palermo” Iniziativa a cura dell’Associazione FIAB Palermo Bike &Trek- e del Comune di Palermo;

Conduce la pedalata:

– Marco Onorato, Vice Presidente FIAB.

RADUNO alle ore 9,00, in Piazza Ruggero Settimo (teatro Politeama), via R. Settimo, via Maqueda, piazza Giulio Cesare, via Niccolò Palmieri, Corso dei Mille, via Abramo Lincoln, via Niccolò Cervello, piazza Kalsa (o girata da padre Messina), Foro Italico Umberto I, via Francesco Crispi, piazza XII Vittime, via Roma (con deviazione), piazza Don Luigi Sturzo, via G. Puglisi Bertolino, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Gen.le Carlo Alberto dalla Chiesa, via Marchese di Villabianca, piazza Don Bosco, piazza Leoni, Viale del Fante, Giardino “Vincenzo Florio”-Case Rocca (PAUSA), Viale del Fante, piazza Leoni, via dell’Artigliere,

piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, ARRIVO alle ore 12,00, in piazza Castelnuovo..

Lunedì 20 settembre

Dalle ore 15.30 alle ore 19,00

Cinema De Seta(*) – Cantieri Culturali alla ZisaIn collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della città di Palermo.

“Il Tram a Palermo: tempi, costi, opportunità. Domande e risposte”

Intervengono:

– Leoluca Orlando, Sindaco della città di Palermo

– Giusto Catania, Assessore alla Mobilità

– Selima Giuliano, Soprintendente per i Beni Culturali di Palermo

– Iano Monaco, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori – Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo

– Vincenzo Di Dio, Presidente Ordine degli Ingegneri di Palermo

– Michele Cimino, Presidente di AMAT Palermo s.p.a.

– Aurelio Angelini, Presidente della Commissione tecnica VIA/VAS della Regione Siciliana

– Marco Ciralli, RUP del Nuovo Sistema Tram

– Roberto Biondo, Responsabile U.O. “Progettazione e Pianificazione” del Servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo

– Ruggero Cassata, Progettista del nuovo sistema Tram

– Luigi Costalli, Collaboratore del gruppo di lavoro progetto tram

– Giuseppe Genovese, Gruppo di lavoro del nuovo sistema Tram

– Marco Pellerito, Direttore dell’Esercizio Tranviario. AMAT Palermo S.p.A.

– Dibattito

(*) L’accesso alla sala è consentito soltanto a chi indossa la mascherina e ai possessori di green pass

