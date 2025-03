Palermo: si conclude con una lezione su “Esoterismo e letteratura” il Seminario promosso da BCsicilia e Università Popolare

Si conclude giovedì 13 marzo 2025 alle ore 16,30 presso la Sala Novecento dell’Hotel Joli in via Michele Amari, 11 (Angolo Piazza Ignazio Florio) a Palermo, il Seminario sull’Esoterismo nell’arte promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “Sul non detto della parola e sulla parola del non detto. Esoterismo e letteratura” che sarà tenuta da Giovanni Iannuzzo, Psichiatra e psi­coterapeuta.

L’articolato seminario prevedeva otto lezioni e tre visite guidate: a Noto, a Termini Imerese e a Capo d’Orlando. E’ possibile seguire le lezione in presenza oppure in Live streaming. Alla fine del Seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. E’ obbligatoria la prenotazione. Per iscrizioni: WhatsApp: 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Facebook: BCsicilia.

Nella lezione verrà descritto il significato di esoterismo, e la sua rilevanza come modalità di comunicazione trasversale e non aperta a tutti, partendo dal significato che alle parole esoterismo ed essoterismo era stato dato originariamente da Aristotele, ripercorrendo poi la storia dell’esoterismo e delle dottrine di natura esoterica nel mondo moderno. Verrà inoltre approfondito il significato dell’esoterismo come modalità elitaria di comunicazione, e quindi latrice di messaggi non da tutti comprensibili, e non universalmente accettati, visti i problemi storici, politici e filosofici connessi a tale forma di pensiero. Prendendo le mosse da tale disamina storica e filosofica e psicologica, verranno analizzate le modalità con le quali il sapere esoterico si è espresso, in modo assolutamente simbolico e trasversale, nella letteratura ‘essoterica’, pertanto non finalizzata agli iniziati, ma aperta a tutti e a tutti comune, traendo la conclusione che i principi del sapere iniziatico sono rintracciabili, sebbene in forme sapientemente nascoste, non solo nelle fiabe, ma anche in classiche e celebri opere letterarie che fanno parte del nostro comune patrimonio culturale.

Giovanni Iannuzzo è medico psichiatra e psicoterapeuta. Ha lavorato per alcuni anni in ambito universitario, per poi dirigere diverse unità operative nel Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente svolge attività di libero professionista. Noto in Italia e all’estero per i suoi interessi verso i fenomeni paranormali, è stimato come uno dei maggiori esperti di parapsicologia, area nella quale per anni ha condotto ricerche sperimentali, storiche ed epistemologiche. Alla sua attività clinica affianca, inoltre, da decenni, un costante impegno di ricerca nel campo delle medicine popolari e tradizionali e dell’etnopsichiatria. E’ autore di centinaia di articoli scientifici e di numerosi libri su tematiche afferenti alle scienze del comportamento.

In foto (BCsicilia) Dante e la sua opera La Divina Commedia.