Palermo Sicurezza in via Messina Marine

«La II Circoscrizione esprime profondo rammarico per quanto accaduto questa mattina all’agente della Polizia Municipale, investito mentre prestava servizio davanti alla scuola “Casa del Fanciullo”, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli alunni e regolare il traffico veicolare.

L’episodio riporta nuovamente all’attenzione la nota pericolosità di Via Messina Marine, una strada che presenta criticità sia nelle ore diurne che notturne. È necessario individuare soluzioni concrete e tempestive per tutelare l’incolumità dei cittadini, ponendo la sicurezza al centro di ogni intervento, prima ancora delle esigenze legate alla viabilità.

Si ribadisce l’urgenza di installare semafori pedonali a chiamata nei punti nevralgici e di maggiore affluenza lungo l’intera arteria stradale. Si auspica, inoltre, la costituzione di un tavolo tecnico volto a individuare misure efficaci e durature, ascoltando la circoscrizione che siamo la base e conosciamo i veri problemi del nostro territorio, in risposta alle criticità che la Circoscrizione ha più volte segnalato nel tempo».

Lo dichiara il presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico

