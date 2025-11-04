Palermo Simposio “Il Servizio di Pronto Intervento Sociale”

«Ho partecipato, ieri, nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a un simposio dal titolo “Il Servizio di Pronto Intervento Sociale”, a cura dell’Università LUMSA, occasione per la presentazione del libro di Andrea Mirri, docente e coordinatore scientifico del Sistema Emergenza Urgenza della Regione Toscana». Lo scrive in una nota stampa l’assessora alle Politiche sociali Mimma Calabrò.

«Durante l’incontro – continua l’assessora – è stato approfondito il ruolo del Pronto Intervento Sociale (PRINS) e delle Unità di Strada, strumenti fondamentali per garantire interventi rapidi, efficaci e umani nei confronti delle fragilità del territorio. Il sociale è presenza, ascolto e intervento. Operiamo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, per dare risposte concrete in ogni ambito di bisogno. Al centro resta sempre la persona, con la sua dignità e la sua storia. Dal 2022, con la nascita del PRINS – Centrale Operativa di Pronto Intervento Sociale, il servizio ha consolidato le proprie competenze, adeguandosi alle nuove emergenze sociali e professionalizzandosi sempre di più.

Il PRINS rappresenta oggi un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e terzo settore: una rete che integra operatori pubblici e realtà sociali del territorio per garantire una presenza costante e capillare in tutta la città.

Il servizio agisce infatti in stretto raccordo con le attività sociali presenti in tutte le circoscrizioni, rafforzando l’azione dei Servizi Sociali Comunali e assicurando risposte tempestive e coordinate ai bisogni emergenti.

La struttura – spiega Calabrò – ha, inoltre, redatto tre procedure operative e un manuale di gestione delle segnalazioni, strumenti che permettono di superare criticità organizzative e garantire continuità di intervento. Il Pronto Intervento Sociale non si limita a gestire emergenze, ma accompagna i cittadini in percorsi di recupero, autonomia e reinserimento.

Il nostro obiettivo – conclude – non è solo risolvere un’emergenza, ma ricostruire legami, dare continuità e futuro a chi vive un momento di fragilità. Palermo è una città solidale e il lavoro quotidiano di operatori e tecnici lo dimostra ogni giorno».

