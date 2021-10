Il sindaco Leoluca Orlando, insieme al sindaco di Montpellier, Michael Delafosse, in questi giorni a Palermo per partecipare al Global Parliament of Mayors, questa mattina si è recato in visita alla Bottega del Kultur Ensemble, ai Cantieri culturali alla Zisa.

La Bottega, inaugurata a giugno di quest’anno, è la prima di otto botteghe previste in diversi paesi del mondo e il primo istituto di cultura franco-tedesco annunciato dal Trattato di Aquisgrana, siglato nel gennaio 2019 dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e dalla cancelliera federale della Germania Angela Merkel. E’ stato il sindaco Delafosse a chiedere espressamente al primo cittadino di Palermo di poter conoscere l’istituto franco-tedesco.

“E’ stato un grande piacere accompagnare ai Cantieri Culturali della Zisa il sindaco di Montpellier, Micheal Delafosse, città gemellata con Palermo – ha dichiarato Orlando -. Delafosse ha molto apprezzato la bellezza del luogo a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione dei patrimoni della città. Il Kultur Ensemble è un importante punto di incontro per artisti e intellettuali in sintonia con il grande sviluppo culturale e artistico di Palermo”.

La visita ai Cantieri culturali è stata per Orlando e Delafosse anche l’occasione per visitare il Cinema De Seta, il Goethe Institut, l’Institut Français, il Centro Sperimentale di Cinematografia e lo Zac.

