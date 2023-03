Palermo Sindaco Roberto Lagalla – Riunione con capigruppo maggioranza

“Nella giornata di oggi il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme al presidente e al vicepresidente del consiglio comunale Giulio Tantillo e Pino Mancuso e all’assessore con delega ai Rapporti con il consiglio comunale Giampiero Cannella, ha avviato i primi incontri con i capigruppo di maggioranza a Sala delle Lapidi.

“È stato un momento utile di confronto con le forze di maggioranza, in particolare per fare il punto in vista delle importanti scadenze che riguardano la città, a cominciare dall’approvazione del Bilancio 2023-2025 e del Piano di riequilibrio e da provvedimenti come il piano della movida e sull’uso dei beni comuni. Sono soddisfatto del clima di reciproca collaborazione in cui si è svolto l’incontro. È stata l’occasione per affrontare e superare qualsiasi criticità e per ribadire la fiducia nei confronti dell’operato dell’intera giunta da parte di tutte le forze di maggioranza. Proprio la prossima settimana tutta la giunta incontrerà i capigruppo e i presidenti di commissione per proseguire l’analisi dei principali punti che saranno portati all’esame del consiglio e anche quello rappresenterà un momento per armonizzare e consolidare gli equilibri tra l’operato della squadra di governo della città e i lavori d’Aula”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

