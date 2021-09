«Voglio esprimere la mia piena solidarietà ai lavoratori della ex Grande Migliore che ancora una volta oggi manifestano per denunciare lo stato di abbandono e per non far calare l’attenzione su questa drammatica vicenda che li mortifica prima come persone e poi come lavoratori.

Certamente questa non è una dichiarazione di facciata ma di un ulteriore atto di responsabilità e di vicinanza così come avvenne nello scorso febbraio quando il Movimento 5 Stelle votò a favore della realizzazione del progetto dell’Area Grande Migliore, bocciato poi in Consiglio comunale a conferma di un largo disinteresse politico, culturale e di crescita sociale da parte di determinati gruppi consiliari, perchè era allora ed è chiaro ancora oggi che il completamento dei lavori rappresenti il rilancio di quell’area come strumento di sviluppo commerciale e a salvaguardia degli ex lavoratori.



Il mio auspicio è quello che si torni seriamente ad attenzionare la situazione partendo dalla convocazione di un tavolo tecnico tra il Prefetto, il Sindaco e la Curatela fallimentare del Grande Migliore e sbloccando anche l’iter di approvazione in Consiglio Comunale fermo dallo scorso maggio».



Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

Com. Stam.