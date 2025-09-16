Palermo Solidarietà all’Onorevole La Vardera

«Rivolgo la mia piena solidarietà all’Onorevole La Vardera ed esprimo ferma condanna per le ingiustificabili minacce che ha subito oggi da parte di un vetturino abusivo in via Roma.

Colgo l’occasione per informare l’Onorevole e i cittadini che diversi vetturini abusivi nel corso dei mesi estivi sono stati identificati e sanzionati grazie all’attività dell’Assessorato e della Polizia Municipale a che in relazione alla condotta minacciosa e aggressiva registrata anche dalle bodycam dei nostri agenti nei nostri riguardi, è stata sporta formale denuncia all’autorità giudiziaria.

Questa è la dimostrazione che durante questi mesi l’attività del Sindaco, dell’assessorato e di tutta l’amministrazione e della Polizia municipale non si è mai fermata per fronteggiare gli abusivi e per vigilare sul benessere degli animali».

Lo dichiara l’assessore ai Diritti degli animali, Fabrizio Ferrandelli.

Com. Stam.