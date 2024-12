Palermo Sostegno alla genitorialità. Pubblicati 3 avvisi di manifestazione di interesse

Il Comune di Palermo, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario 42, ha pubblicato sul Portale appalti (https://portaleappalti.comune.palermo.it) 3 Avvisi di manifestazione di interesse relativi all’istituzione di un “centro di sostegno alla genitorialità” (azione 12), di un’“equipe multidisciplinare a supporto di minori e famiglie per l’orientamento ed il sostegno ai servizi” (azione 15) e all’attivazione di percorsi socio – educativi a sostegno alla genitorialità”(azione 13).

Le 3 azioni si inseriscono nell’ambito degli interventi e dei servizi previsti dal Piano di Zona 2021 dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociale della Regione Siciliana e sono a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2020.

Le procedure per le manifestazioni di interesse sono state avviate per l’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata. Possono presentare la domanda – esclusivamente tramite piattaforma telematica entro e non oltre le ore 23:59 del 16/12/2024 – i soggetti iscritti al MEPA appartenenti alle seguenti categorie: le cooperative iscritte all’Albo delle Società Cooperative sezione cooperative sociali e gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS.

I presenti Avvisi pubblici hanno differenti finalità tutte orientate al potenziamento delle azioni messe in campo dall’Assessorato comunale alle Politiche socio-sanitarie in favore delle famiglie e avranno la durata di 12 mesi con possibile proroga di altri 6 mesi.

Nello specifico l’azione 12 prevede l’istituzione un centro di sostegno alla genitorialità dislocato nella VII circoscrizione del Comune di Palermo che dovrà svolgere servizi rivolti “alle famiglie residenti, quale sostegno ai genitori di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare, a famiglie con figli minori, a famiglie monoparentali, a famiglie ricomposte, alle giovani coppie, a famiglie di recente immigrazione, a tutti quei nuclei che si trovano ad affrontare difficoltà temporanea o che desiderano approfondire determinati aspetti legati alla famiglia stessa”.

L’azione 15, invece, mira all’istituzione di un “equipe multidisciplinare a supporto di minori e famiglie per l’orientamento ed il sostegno ai servizi” orientati al benessere degli alunni e al contrasto alla dispersione scolastica. Infine l’Azione 13 ha l’obiettivo di attivare percorsi socio – educativi” in favore di genitori di minori di età compresa tra 0 e 15 anni”. L’organizzazione di corsi da realizzarsi all’interno dei 3 Consultori Familiari della Zona Nord, Centro e Sud di Palermo è finalizzata “allo scambio di esperienze e buone pratiche utili al potenziamento di quelle aree delle funzioni genitoriali nelle quali si evidenziano delle criticità o fragilità, nell’ottica della prevenzione primaria e secondaria di ogni forma di maltrattamento infantile e disagio sociale”.

“Si tratta di azioni importanti volte a rafforzare la rete di supporto alla genitorialità messe in campo dall’Amministrazione Lagalla – dichiara Rosi Pennino – assessore alle Politiche socio sanitarie -. Attraverso questi servizi vogliamo intervenire nei confronti di quelle famiglie vulnerabili che vivono condizioni di difficoltà al fine di fornire strumenti utili e concreti per la tutela e la crescita del nucleo familiare ed in particolare dei bambini e degli adolescenti. Il nostro obiettivo è mettere a sistema azioni di sostegno per le famiglie perché è da lì che parte il benessere dei minori. Dobbiamo supportare le famiglie e creargli attorno una rete di protezione perché è anche così che le istituzioni possono contribuire alla stabilità e alla serenità dei genitori”.

Com. Stam.