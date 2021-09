Commentando la sottoscrizione con i sindacati dell’accordo economico 2021 per i lavoratori del Comune di Palermo, il vice sindaco Fabio Giambrone, anche nelle sue funzioni di assessore al Personale, sottolinea quattro elementi caratterizzanti il contratto stipulato lo scorso 7 settembre.

In primo luogo – dichiara Giambrone – si è raggiunto l’obiettivo secondo cui gli accordi contrattuali tornano ad essere correttamente sottoscritti nell’anno di riferimento, quale frutto di una azione sinergica con le organizzazioni sindacali, seppur ciascuna parte correttamente focalizzata sugli obiettivi propri del ruolo esercitato. In secondo luogo, sono stati avviati istituti, attraverso un utilizzo meditato delle economie formatesi nell’anno pandemico 2020, che da un lato, premiano il merito, e, dall’altro, danno una opportunità a tutti i lavoratori. Inoltre, in particolare, sono stati istituiti strumenti per compensare funzioni importanti come taluni responsabili di attività/funzione specialistica prima esclusi e il ristoro per gli interim delle PO.Infine, è stata appostata una somma che consente di realizzare progetti di performance organizzativa che perseguono obiettivi di miglioramento dei servizi e, dunque, conseguono benefici per la collettività”.

Il segretario generale Antonio Le Donne sottolinea che “più in generale questo contratto, grazie anche alla forte azione tecnica degli uffici preposti, si contraddistingue per una applicazione estesa e profonda di tutti gli istituti consentiti, affinché la realtà organizzativa venga affrontata con la massima articolazione strumentale, quale solo una matura azione di confronto tra Pubblica Amministrazione datrice di lavoro e Organizzazioni sindacali può dare, nell’ottica di assicurare un contributo al benessere dei lavoratori e alla ottimizzazione dei servizi alla collettività amministrata”.

Com. Stam.