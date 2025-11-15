Palermo, spaccio in bici e divise della polizia nascoste sul tetto: due arresti

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo, impegnati nel contrasto al traffico di stupefacenti.

Nel corso di diversi interventi, i militari hanno arrestato due palermitani – di 23 e 64 anni – con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante le operazioni sono state inoltre rinvenute munizioni e divise della Polizia di Stato.

Nel quartiere San Filippo Neri, in via Rocky Marciano, i Carabinieri della locale Stazione hanno notato un uomo di 64 anni che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi a bordo di una bicicletta elettrica. L’atteggiamento sospetto dell’attempato pusher non è passato inosservato e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 23 dosi di crack nascoste nel bauletto della bici e di 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In un secondo intervento, una pattuglia dei Carabinieri, ha sorpreso un gruppo di giovani su un terrazzo condominiale di uno dei padiglioni di via Fausto Coppi. I ragazzi alla vista dell’auto di servizio si sono dati alla fuga, ma i militari, saliti sul lastrico solare hanno fatto un ritrovamento inaspettato. All’interno di una canna fumaria, infatti, sono stati trovati due sacchetti in plastica; uno contenente 22 cartucce calibro 12 e l’altro con all’interno 3 divise complete della Polizia di Stato comprensive di giacche, pantaloni, stellette e stemmi della Polizia Stradale.

Infine in Piazza Don Bosco nei pressi di un istituto di istruzione, frequentato da adolescenti, i militari della Stazione Crispi hanno arrestato un 23enne, colto in flagranza di reato mentre cedeva alcuni involucri a un acquirente in cambio di denaro.

Anche in questo caso l’indagato sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 16 dosi di hashish abilmente occultate nelle tasche degli indumenti, oltre alla somma di 130 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.

Su disposizione del Pubblico Ministero il 23enne inizialmente è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato, la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

L’acquirente in possesso di due dosi di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di controllo e prevenzione proseguono, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto della legge nel capoluogo siciliano.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.