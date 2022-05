Palermo Spazzamento meccanizzato notturno. Interventi previsti dal 30 maggio al 3 giugno

Rap istituisce un doppio itinerario che coinvolgerà anche altre circoscrizioni. A seguire si trasmette la programmazione relativa alle vie che saranno servite, dal 30 maggio al 3 giugno 2022, in turno notturno, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT. Il 2 giugno, festivo, non è previsto servizio.

Stanotte si interverrà in via Piersanti Mattarella. Domani, venerdì, in via Marchese di Roccaforte. Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Spazzamento meccanizzato dal 30 maggio al 03 giugno 2022 in ottava circoscrizione

Lunedì 30 maggio: via dei Cantieri; martedì 31 maggio: via Remo Sandron – via Ferro Luzzi – piazza Giachery – via Albiri; mercoledì 01 giugno: via Duca della Verdura; giovedì 02 giugno festivo; venerdì 03 giugno: via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Contestualmente sempre la settimana prossima RAP ha previsto interventi mirati anche in alcune vie della seconda, terza, quarta e sesta circoscrizione, sia con l’ausilio delle spazzatrici che non un moto lambro al seguito.

Nello specifico: lunedì in piazza Ponte Ammiraglio; martedì: via dell’Allodola (da viale Regione Siciliana a via Villagrazia); mercoledì : via Molara (da piazza Olio di Lino a piazza Molara) – piazza Molara; giovedì : No servizio; venerdì: viale Strasburgo (da via Praga a via Alcide de Gasperi).



Per maggiori informazione e dettagli: http://www.rapspa.it/site/spazzamento-meccanizzato/

Sul campo delle attività straordinarie di raccolta dei rifiuti e pulizia postazione, ritiro ingombranti illecitamente abbandonati , si informa che, dopo avere definito gli interventi presso il quartiere San Filippo Neri e sulla bretella laterale di viale Regione Siciliana, direzione Catania, stanotte si interverrà su via Francesco Perez altezza civico 126,via Giuseppe Coppola, Corso dei Mille ( ultima postazione direzione Villabate), via Galletti, via Laudicina, via Brasca, via Perez, e via Di Bella.

Stamattina gli operai della RAP sono intervenuti in attività per rimuovere le discariche di rifiuti in via dei Fiori, via Acacia e via Paruta domani si interverrà in via Terranova. Tutti siti dove nei giorni scorsi è stata avviata la differenziata tramite postazioni mobili ma che nonostante il servizio sia regolare, giornalmente sono presenti gli ecopunti della Rap, dalle 6,30 alle ore 10, alcuni cittadini abbandonano dell’indifferenziato.

Per quanto riguarda gli interventi sugli ingombranti, dal 01 al 24 Maggio, sono stati rimossi, in 665 vie, oltre 11.153.

In foto: Spazzatrici RAP in via Isonzo, Alessio Di Giovanni e via Vittorio Alfieri

