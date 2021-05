Marino, Sala e Giambrone: “”Il nostro impegno per la restituzione di questa zona al decoro, alla vivibilità e alla sicurezza dei cittadini”

E’ stato effettuato un sopralluogo in via Padre Annibale di Francia allo Sperone, dove, all’incrocio con via Pecori Geraldi, insiste una struttura un tempo adibita ad asilo comunale, oggi diruta e in condizioni di estremo degrado.

Erano presenti il vice sindaco Fabio Giambrone, gli assessori Sergio Marino e Toni Sala, insieme ai rappresentanti di Reset, Rap, COIME e Polizia municipale. Sul posto la delegazione comunale ha incontrato una rappresentanza di cittadini, accompagnati da Don Ugo, parroco della Chiesa Maria Santissima delle Grazie e dal consigliere della Seconda Circoscrizione, Eugenio Marchese.

“La complessità della situazione in cui versa l’immobile comunale, come le aree circostanti – hanno spiegato il vice sindaco e gli assessori – comporterà consistenti interventi da parte delle partecipate, previa chiusura della struttura da parte delle maestranze del COIMe, in modo da impedirne l’accesso e l’utilizzo improprio, anche per le evidenti carenze strutturali”.

Nello specifico, Reset curerà il diserbo di tutte le strade adiacenti alla zona interessata, mentre RAP provvederà alla eliminazione dei cassonetti e di tutti i rifiuti giacenti nelle aree esterne alla struttura. Gli interventi partiranno già lunedì con il diserbo e l’eliminazione dei rifiuti abbandonati.

“Il nostro impegno per la restituzione di questa zona al decoro, alla vivibilità e alla sicurezza dei cittadini – hanno continuato il vice sindaco e gli assessori – prosegue senza sosta e trova in questa realtà molto difficile il sostegno forte e attivo dei residenti che, correttamente, auspicano un recupero del quartiere. Saremo presenti nei giorni a seguire per avere conoscenza diretta delle azioni intraprese”.

Com. Stam.