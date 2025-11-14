Palermo Sperone, la proposta del presidente della seconda Circoscrizione per valorizzare i murales del quartiere durante le festività natalizie

Il Presidente della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico, rivolge un appello al Sindaco al Vice Sindaco e all’Assessore Orlando affinché, in occasione delle festività natalizie, venga accesa la luce sull’arte dello Sperone.

Il quartiere, da tempo protagonista di un percorso di rigenerazione urbana, ospita oggi una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto: i murales realizzati da artisti locali e internazionali che raccontano storie di riscatto, identità e speranza.

La proposta è semplice ma carica di significato: installare circa dieci proiettori, alcuni già presenti e funzionanti, per illuminare queste opere entro il periodo natalizio. Un gesto simbolico che, con un impegno contenuto, può trasformarsi in un messaggio potente per tutta la città.

I murales dello Sperone stanno attirando l’attenzione di turisti, scolaresche e appassionati di street art da ogni parte di Palermo e oltre. Alcuni di essi sono già riconosciuti tra le opere più belle d’Italia nel loro genere. Valorizzarli significa offrire ai giovani del quartiere nuovi modelli di riferimento, contribuendo a costruire un immaginario positivo e inclusivo.

«Come ha più volte sottolineato il Sindaco — dichiara Giuseppe Federico — è attraverso il bello e la cultura che possiamo abbattere le barriere invisibili e restituire dignità ai territori. Per questo Natale, anziché limitarsi ad accendere un albero, accendiamo le opere d’arte che raccontano il cuore pulsante dello Sperone.»

Confido nella sensibilità dell’Amministrazione comunale e auspico che questa proposta venga accolta con favore, affinché la luce dell’arte possa brillare nel quartiere e diventare simbolo di rinascita e speranza.

Com. Stam. + foto