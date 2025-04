Palermo: spettacolo danzante non autorizzato all’interno di uno storico edificio cittadino. Sequestri e denunce della Polizia di Stato

Negli scorsi giorni, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, nell’ambito di predisposti servizi mirati a contrastare il fenomeno della c.d. “malamovida”, ha effettuato un accesso ispettivo presso uno storico edificio cittadino.

L’accesso è stato effettuato dopo aver condotto un’osservazione esterna del sito a seguito della quale si era accertato lo svolgimento di pubblico spettacolo. Pertanto, dopo aver identificato l’addetto al pubblico all’ingresso, veniva constatata la presenza di un banchetto appositamente allestito ove due donne erano intente a verificare i titoli di ingresso tramite scansione di un QRcode sul biglietto in formato digitale esibito dagli avventori. La struttura si presentava composta da più sale, di cui quella centrale, adiacente la grande terrazza, era stata allestita con un pianoforte, 4 mixer, 2 casse amplificate, 2 subwoofer e 6 faretti a batterie. All’atto dell’accesso si stava esibendo un artista alla presenza di un folto numero di avventori, quantificabili in 200 circa tra quelli in sala e quelli nella limitrofa terrazza, intenti a ballare. Veniva pure riscontrata l’attività di somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche tramite un bancone per la mescita sito in un’area ubicata alla destra della sala principale ove si stava svolgendo la serata danzante. Al riguardo si procedeva ad identificare due persone, rispettivamente il primo organizzatore dell’evento, il secondo gestore dell’evento e dell’area bar.

I medesimi non erano in possesso di licenza abilitativa allo svolgimento dell’attività di intrattenimento riscontrata e neppure alla somministrazione che, pur rivolta al pubblico indistinto, veniva effettuata senza la prescritta SCIA. L’evento veniva quindi interrotto dagli stessi organizzatori e veniva garantito dagli operanti l’ordinato deflusso del pubblico presente, onde prevenire pericoli per la pubblica e privata sicurezza. Si evidenzia, inoltre, che all’interno della struttura non si riscontrava la presenza di estintori e l’unica uscita era utilizzata promiscuamente per l’ingresso, senza che il percorso di esodo fosse segnalato con appositi cartelli luminosi di emergenza. Considerata l’organizzazione di un evento di pubblico spettacolo senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S., si procedeva al sequestro preventivo della sala da ballo e della strumentazione musicale e luminosa impiegate, al fine di prevenire la reiterazione del reato ed a tutela dell’incolumità pubblica. Si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo del bar esercitato senza la necessaria SCIA, violazione per la quale è stata altresì contestata la relativa sanzione ai sensi dell’art. 10 l. 287/1991, deferendo alla competente A.G. i sopra detti ex art. 681 c.p. in relazione all’art. 110 c.p. Il G.I.P. competente ha convalidato i sequestri operati.

Giova precisare che gli odierni indagati, sono, allo stato, indiziati in merito al reato contestato e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.