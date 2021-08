“I campionati nazionali di atletica leggera che dovrebbero tenersi a settembre allo Stadio delle Palme di Palermo sono a rischio perché il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare: uno schiaffo agli sportivi e a tutta la città, ma soprattutto l’ennesimo fallimento di questa Amministrazione.

Perdere un’occasione come questa sarebbe gravissimo. L’Amministrazione non è in grado né di gestire gli impianti, né di assicurare l’indispensabile programmazione. Italia Viva aveva già denunciato il rischio di non poter ospitare i campionati allo Stadio delle Palme, ma l’assessore allo Sport ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati: purtroppo non è così ed è un’amara scoperta per tutti i palermitani”

Lo ha dichiarato il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.

Per Francesco Bertolino: “La Commissione Sport del Consiglio Comunale ha più volte convocato l’assessore e gli uffici e ha effettuato numerosi sopralluoghi da cui è emerso lo stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione. Manca una corretta gestione dell’impianto, le criticità quotidiane non vengono affrontate e le attrezzature sportive non sono mai state acquistate: l’ennesima dimostrazione dell’improvvisazione e dell’incapacità di questa Amministrazione”.

Com. Stam.