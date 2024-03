Palermo Sport e disturbi alimentazione

“Lo sport è importante non solo per l’esercizio fisico ma anche per i valori che trasmette come il contrasto alle varie forme di dipendenza, a partire da quelle legate ai disturbi dell’alimentazione.

L’amministrazione comunale è al fianco di tutte le persone, soprattutto i giovani, che soffrono di questa patologia subdola, delle loro famiglie, e sostiene la collaborazione fra le istituzioni e i professionisti impegnati nella prevenzione e cura di quella che gli specialisti definiscono ‘un’epidemia silenziosa’ per promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione e ogni altra attività orientata a un modello di vita sano. L’ascolto e il dialogo sono fondamentali per contrastare in modo efficace il problema dei disturbi alimentari. Penso per esempio alle associazioni sportive, allenatori, tecnici e dirigenti, preziose antenne sul territorio per captare eventuali segnali di disagio da trasmettere agli specialisti. E comunque è importante parlarne. Parlarne sempre. In questa direzione un ringraziamento particolare va rivolto al gruppo di lavoro dedicato ai disturbi dell’alimentazione istituito presso l’Ordine degli psicologi, coordinato dalla dottoressa Rosalba Contentezza, e a tutti i professionisti che si occupano di promuovere informazioni ma anche ricerche e studi sulla tematica”.

Lo ha detto Alessandro Anello, assessore allo sport del Comune di Palermo, intervenendo all’Ars al convegno regionale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana in collaborazione con l’Ordine dei medici della provincia di Palermo e con il patrocinio dell’Ordine dei biologi della Sicilia, in occasione del mese del Fiocchetto Lilla.

