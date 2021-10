Dichiarazioni del sindaco e dell’assessore allo Sport – Esordio storico – seppure con una sconfitta 3-1 – della “MedTrade Volley Palermo” che oggi pomeriggio a Catania ha giocato per la prima volta nel campionato nazionale di Serie B2 Femminile contro la “Funivia dell’Etna”.

Voglio esprimere il mio grande apprezzamento – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – per l’esordio storico della Volley Palermo nel campionato nazionale femminile di Serie B2. E ringrazio tutta la squadra e l’allenatrice Linda Troiano per aver conseguito un importante traguardo. La sconfitta di oggi in un match molto emozionante e combattuto non deve scalfire l’orgoglio di un gruppo che sono sicuro conquisterà molti successi, continuando così a rendere onore alla pallavolo femminile palermitana in tutto il territorio nazionale».

«La MedTrade Volley Palermo – afferma l’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa – debutta in serie b2, un grande orgoglio per la Città e per tutto il mondo sportivo palermitano. Questo è l’anno della pallavolo, e lo possiamo dire sia per gli straordinari risultati della nazionale maschile e femminile, sia per i grandi risultati raggiunti dalle squadre palermitane».

Com. Stam.