Palermo Stabilità economico-finanziaria dell’ente – Dichiarazione gruppo Lega

“È incredibile che dopo così tanti giorni dalla notizia dell’indagine che coinvolge il sindaco ed altre 23 persone il Consiglio comunale non abbia ancora affrontato una discussione sull’argomento.

Non sull’indagine in sé, di cui si occuperà la magistratura, quanto piuttosto sulla situazione economico finanziaria dell’ente che da quei fatti e comportamenti potrebbe essere viziata. Pur dovendo proseguire l’azione amministrativa ordinaria, ammesso che esista ancora qualcosa di ordinario nel quadro di sfacelo in cui si trova la città guidata da Leoluca Orlando, il Consiglio comunale non può ignorare che vi sono pesanti dubbi sul reale stato dei conti; non può ignorare, anzi ha il diritto e dovere di sapere quale è la consistenza e l’affidabilità dei numeri, delle previsioni di entrata, dello stato della spesa. Sono dati e informazioni che influenzano se non tutte, quasi tutte le decisioni che il Consiglio comunale deve assumere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Non possiamo discutere di altro in consiglio se prima non abbiamo chiara la situazione economica finanziaria del comune”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega Igor Gelarda insieme ai consiglieri Marianna Caronia, Alessandro Anello, Sabrina Figuccia e Roberta Cancilla.

