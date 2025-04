Palermo Stabilizzazione personale. Firma contratto per funzionari ed assistenti sociali

Assunzione di otto funzionari amministrativi e 25 assistenti sociali e proroga del contratto per altri 12 funzionari (Piano di Operazione Complementare). Sono questi i numeri posti in essere dal Comune di Palermo nell’ambito del piano di fabbisogno del personale per il triennio 25/27.

Questa mattina, presso la sede dell’assessorato al Personale, otto funzionari, già in servizio a tempo pieno e determinato presso il Comune di Palermo, hanno sottoscritto un contratto a tempo pieno ed indeterminato, a completamento della procedura di stabilizzazione, prevista dall’accordo Stato-Comune che, nel complesso, ha portato all’assunzione di 20 funzionari. Con loro hanno sottoscritto il contratto anche 25 assistenti sociali, vincitori di concorso pubblico. Infine, firma anche della proroga del contratto per 12 funzionari Poc. Questa avrà una durata di sei mesi, dal 1° maggio al 31 dicembre prossimo e successivamente il contratto sarà ancora prorogato per un altro anno e cioè fino a tutto dicembre ’26 o si procederà alla stabilizzazione al ricorrere dei requisiti.

“Prosegue il percorso di potenziamento del personale del Comune da parte dell’amministrazione con l’obiettivo di incrementare le figure nei settori che da anni registrano le maggiori carenze – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone –. Questo è un altro passo, dopo l’approvazione del piano del fabbisogno da parte della Giunta che punta ad assumere 80 funzionari da qui al 2027 e siamo soddisfatti dell’ingresso nell’Ente di un significativo numero di assistenti sociali, figure fondamentali a sostegno dei cittadini più fragili”.

“Con la firma dei 25 assistenti sociali – afferma Rosi Pennino Assessore comunale alle Attività Sociali e Socio Sanitarie – si conclude un percorso avviato dall’Amministrazione Lagalla per il potenziamento dell’organico dei servizi sociali del Comune di Palermo. L’ingresso di queste nuove figure professionali si inserisce in un quadro generale di programmazione che l’Assessorato ha portato avanti per l’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse a disposizione e per l’implementazione di servizi essenziali per i cittadini in condizioni di bisogno”.

—

Di seguito – a cura degli uffici dell’assessorato al Personale – un breve excursus degli iter amministrativi, iniziati con l’approvazione della delibera relativa al Piano Triennale del Fabbisogno del personale.

STABILIZZAZIONE FUNZIONARI AMMINISTRATIVI ACCORDO STATO-COMUNE

Con la deliberazione di G.C. n. 47 dell’11/03/2024 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2024/2026 è stata programmata, per l’anno 2024, la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell’art. 1 co. 580 L.234/2021 (pari a n. 20 Funzionari amministrativi), attestante il ricorrere dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il 06/05/2024, pertanto, è stato pubblicato un “Avviso pubblico per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato, – previa procedura selettiva per valutazione project work e colloquio – riservata a n. 20 Funzionari amministrativi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 213/2023 ed in servizio a tempo pieno e determinato presso il Comune di Palermo, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 572 e 580 dell’art. 1 L. 234/2021”;

In data 03/09/2024, al termine dell’espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione, hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato solo n. 14 Funzionari dei n. 20 vincitori e nel corso del tempo due dei suddetti funzionari hanno rassegnato le dimissioni. Pertanto, si è reso necessario completare la procedura di stabilizzazione fino al raggiungimento delle n. 20 unità previste.

In data 29/01/2025 è stato pubblicato un ulteriore Avviso per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato, – previa procedura selettiva per valutazione project work e colloquio – riservata a n. 8 Funzionari amministrativi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 213/2023 ed in servizio, a tempo pieno e determinato presso il Comune di Palermo, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 572 e 580 dell’art. 1 L. 234/2021.

A seguito dell’espletamento della suddetta procedura è stata approvata la graduatoria e, al termine di tutti gli adempimenti di legge, i suddetti Funzionari, in data 30 Aprile, hanno sottoscritto i contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Nell’ambito del contributo “Fondo di Solidarietà Comunale” (L. 30/12/2020, n. 178/F.S.C. L. 234/2021), , che ha come obiettivo l’impiego aggiuntivo di assistenti sociali a tempo indeterminato e di altre figure professionali specialistiche, necessarie per il potenziamento dei servizi sociali, Il Piano del Fabbisogno 2024/2026 ha previsto, tra l’altro, l’assunzione di: 30 unità con Qualifica di Assistenti Sociali – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex cat. D1) a tempo pieno e indeterminato.

A tal fine il Comune di Palermo e il Comune di Monreale hanno ritenuto utile attivare una forma di cooperazione per la gestione in modalità comune di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di nuovo personale da destinare ad entrambe le Amministrazioni comunali e, dopo avere approvato e sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra i citati Enti, è stato espletato il concorso (la cui prova scritta si è svolta in data 06 Novembre 2024 e la prova orale nel corso del mese di Novembre e nella prima decade del mese di Dicembre).

A seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva e dell’interpello dei vincitori per la scelta della sede, hanno manifestato disponibilità alla presa in servizio presso il Comune di Palermo n. 25 unità, che sottoscriveranno il contratto in data 30 aprile (di essi n. 3 hanno chiesto il differimento).

PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FUNZIONARI POC – VARI PROFILI- PROGETTO POC_PA_ IV.4.1.f

Nell’ambito delle azioni sostenute dall’Asse 8 “Assistenza tecnica e capacità amministrativa REACT-EU” per l’implementazione dei Programmi operativi, sono stati assunti circa 60 Funzionari a tempo pieno e determinato, vari profili, le cui spese non potevano essere sostenute oltre i termini di ammissibilità del 31 dicembre 2023 – Progetto Pa 8.1.1.b.

L’interruzione del rapporto contrattuale al 31/12/2023 avrebbe comportato un grave problema organizzativo per l’Ente, nonché una paralisi amministrativa.

Pertanto, è stata interpellata l’AdG che ha comunicato che le azioni di capacity building relative a contratti di lavoro a tempo determinato in essere, originariamente finanziate dall’Asse 8 del PON Metro, potevano trovare continuità con la copertura finanziaria dell’ambito IV del POC Metro.

Dunque, per consentire la proroga dei contratti, è stato ammesso a finanziamento il nuovo progetto POC Metro 2014-2020 M – Ambito IV – codice POC-PA IV 4.1.f, di Rafforzamento amministrativo delle strutture dell’amministrazione attraverso l’acquisizione di personale tecnico amministrativo, con forme di contratto a tempo pieno e determinato.

I funzionari di che trattasi hanno quindi sottoscritto i contratti di proroga, aventi scadenza al 30/06/2025.

Nel Piano del Fabbisogno 2025/2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 04/04/2025 è prevista, tra l’altro, la stabilizzazione del suddetto personale POC nel triennio 2025/2027 e, pertanto, si rende necessario procedere con la proroga dei contratti di detti Funzionari, tenuto conto che la provvista finanziaria disponibile, come confermato dall’Area Programmazione Fondi extracomunali, risulta bastevole per la prosecuzione del rapporto di lavoro degli stessi fino al 31/12/2026.

I suddetti funzionari, che ad oggi risultano essere n. 12 per intervenute dimissioni, sottoscriveranno in data 30 aprile, nelle more delle procedure di stabilizzazione, il contratto di proroga per 6 mesi, a decorrere dal 01/07/2025 fino al 31/12/2025 e successivamente dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Com. Stam. + foto