Palermo Stasera manifestazione per la pace a piazza Pretoria

«Ci saremo anche noi oggi a piazza Pretoria alla manifestazione organizzata dalla Consulta della Pace del Comune di Palermo, per dire no alla guerra, unendoci idealmente alla sofferenza del popolo ucraino.

Un secco e deciso no a questa e a tutte le guerre e ai conflitti che non portano a nulla, se non a bagni di sangue. È importante trovarci tutti insieme per dimostrare la voglia di pace che ci unisce, ma è anche importante che la pace la cerchiamo e pretendiamo ogni giorno impegnandoci in prima persona a costruire un mondo nel quale tenere lontano potere e prevaricazione dai luoghi delle istituzioni democratiche.

Restiamo in ascolto e accogliamo la sofferenza altrui, oggi per l’Ucraina, domani per qualunque altro popolo o comunità soffra per cause ingiuste che mettono al primo posto gli interessi economici e personali di singoli governanti e singole nazioni».

Lo dichiarano i consiglieri Valentina Chinnici e Massimo Giaconia, del gruppo “Avanti Insieme”.

