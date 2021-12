Palermo Statistica. I dati relativi ai delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’autorità giudiziaria dal 2015 al 2020

Informazioni Statistiche dedicato ai delitti denunciati dalle forze di Polizia all’autorità giudiziaria, a cura dell’ufficio Statistica del Comune.

Nello specifico, “il fascicolo – scrivono dall’Ufficio Statistica – analizza i dati relativi ai delitti denunciati dalleforze di polizia all’autorità giudiziaria dal 2015 al 2020, econfronta i dati di Palermo con quelli delle altre grandi città.

Nei dati del 2020 si possono facilmente leggere gli effetti delprolungato lockdown deciso dal Governo per contrastare la pandemia: siè infatti registrato un generalizzato calo di quasi tutti i delitti, eun forte aumento delle frodi, delle truffe e dei delitti informatici.

A Palermo, nel 2020, sono stati denunciati complessivamente dalleforze di polizia all’autorità giudiziaria 25.735 delitti, valore indiminuzione rispetto al 2019, quando i delitti denunciati erano stati29.978 (-14,2%).Il numero di delitti denunciati nel 2020 è il più basso degli ultimicinque anni. Rispetto al 2015, quando vi erano state in totale 34.725denunce, si è rilevata una diminuzione del 25,9%.

Fra le variazioni più significative registrate dalle singole tipologiedi delitti, si sottolineano:• una drastica diminuzione degli omicidi, passati dal 2019 al 2020 da6 a 1 (nel 2015 si erano registrati 7 omicidi);• una diminuzione dei furti (-24,9% rispetto al 2019 e -45,5% rispettoal 2015). Sono in particolare diminuiti i furti con strappo (-12,6%rispetto al 2019 e -53% rispetto al 2015), i furti con destrezza(-49,8% rispetto al 2019 e -60,5% rispetto al 2015) e i furti nelleabitazioni (-21,8% rispetto al 2019 e -62% rispetto al 2015), cosìcome sono diminuiti i furti dei mezzi di trasporto (auto, moto eciclomotori);• una ulteriore diminuzione delle rapine (-22,7% rispetto al 2019 e-52,8% rispetto al 2015). Sono in particolare diminuite le rapine inabitazione (-28% rispetto al 2019 e -66,7% rispetto al 2015), lerapine in banca (-60% rispetto al 2019 e -81,8% rispetto al 2015), lerapine in pubblica via (-19,6% rispetto al 2019 e -51,5% rispetto al2015), le rapine in esercizi commerciali (-38,1% rispetto al 2019 e-59% rispetto al 2015.

Nel confronto con le altre grandi città italiane, si rileva chePalermo, con 3995,7 delitti ogni 100 mila abitanti, ha fattoregistrare anche nel 2020 il tasso di delittuosità totale (riferito atutti i delitti) più basso, anche se – per una correttainterpretazione dei dati – si deve tener conto della possibiledifferente propensione a denunciare i delitti nei diversi contestigeografici, fenomeno che può assumere maggiore rilevanza al diminuiredella gravità del delitto subito”.

Maggiori dettagli nel file allegato.

Com. Stam.