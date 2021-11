Palermo Statistiche. Qualità della vita. Dichiarazione di Igor Gelarda (Lega)

“Per Italia Oggi solo in otto città italiane si vive peggio di Palermo. Nessun palermitano si stupisce del fatto che Palermo continui ad essere in fondo a tutte le classifiche per qualità della vita, nello specifico quella elaborata per il 2021 da Italiaoggi.

Con questa amministrazione Orlando ormai al tramonto, e al disastro, lo stupore potrebbe al limite venire solo dal fatto che non siamo proprio ultimi, al 107 esimo posto!! E mentre altre grandi città hanno recuperato alcune posizioni in graduatoria, con la variazione di alcuni parametri di valutazione, Palermo resta ferma. Come ferma e immobile e questa amministrazione. I numeri e le classifiche stridono con le visioni e la visione che continuamente il sindaco Orlando racconta di una città che non esiste se non nella sua immaginazione e che riesce a narrare solo a chi non ci abita”.

Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

Com. Stam.