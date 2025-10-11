Palermo Stato dei lavori di ristrutturazione del mercato ittico – Incontro in VI Commissione

«Ieri si è svolto un incontro presso la sesta commissione “Attività produttive” per discutere lo stato dei lavori di ristrutturazione del mercato ittico di Palermo. Erano presenti il direttore dei lavori Arch. Severino, il presidente della categoria degli operatori Filippo Calcagno e l’architetto Randazzo del SUAP.

Purtroppo, a seguito del sopralluogo effettuato il 25 settembre, abbiamo constatato che i lavori, inizialmente previsti per essere ultimati ad agosto, sono fermi da settimane e necessitano di ulteriori fondi per il completamento. Durante l’incontro, il direttore dei lavori ha chiarito che le risorse già stanziate non sono sufficienti a coprire i costi, poiché sono emerse problematiche strutturali significative che richiedono un finanziamento aggiuntivo di 89 mila euro.

In considerazione dell’urgenza di ultimare i lavori e garantire la sicurezza del mercato, la commissione ha convocato un incontro d’urgenza con l’assessore Forzinetti. Per i consiglieri è fondamentale procedere rapidamente, poiché molti operatori sono costretti a lavorare in condizioni precarie da oltre due anni, in spazi inadeguati e sotto il rischio di situazioni climatiche avverse e infestazioni.

Ci impegniamo a seguire da vicino l’evoluzione della situazione e a garantire che vengano adottate le misure necessarie per restituire al mercato ittico di Palermo la dignità e la sicurezza che meritano».

Lo dichiarano i componenti della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco, Teresa Leto, Dario Chinnici, Leonardo Canto e Fabio Teresi.

Com. Stam.