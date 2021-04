“Il depotenziamento del personale al Suap è un allarme lanciato dal massimo vertice dell’ufficio di via La Malfa, il dirigente dell’area Sviluppo economico Luigi Galatioto, che in audizione pubblica in commissione attività produttive ha lamentato un solo impiegato rimasto a gestire le pratiche di suolo pubblico con le altre scrivanie svuotate all’indomani delle dimissioni dell’assessore Piampiano.

Spiace constatare che l’assessore al Personale e vicesindaco, Fabio Giambrone, non trovi di meglio da fare che attaccare la Lega e, pur non citandolo direttamente, il vice presidente della commissione che ha raccolto e rilanciato le parole del capo area. Ma Giambrone, evidentemente, seguendo gli insegnamenti del sindaco Orlando attacca la Lega per spostare l’attenzione dell’opinione pubblica dal vero nodo della questione, che è la cattiva gestione del personale comunale al Suap, e anzichè fare tesoro della denuncia accusa i rappresentanti del partito guidato da Matteo Salvini in consiglio comunale. Risolva subito il problema, piuttosto. E se non è in grado, si faccia da parte”.

Lo dichiara Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega e vice presidente della commissione attività produttive.

Com. Stam.