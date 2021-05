“Si è svolto oggi in Settima commissione consiliare un incontro con l’assessora Martorana, gli Uffici del SUAP e le associazioni di categorie, per parlare di suolo. In virtù delle semplificazioni richieste dal periodo Covid è emerso la chiara disponibilità degli Uffici e dello stesso Assessore ad affrontare l’emergenza che vede coinvolto l’intero mondo dei ristoratori dovuta al periodo pandemico.

I provvedimenti prevedono la deroga ad alcuni articoli del regolamento, tale da consentire, uno spazio per la somministrazione all’esterno, a coloro che in passato hanno avuto difficoltà ad ottenerlo. Gli uffici hanno valutato le deroghe in base alle motivazioni dei dinieghi notificati nel 2020, rendendo più efficaci i nuovi provvedimenti. Da una attenta e puntale relazione tecnica degli Uffici è stato evidenziato che le 484 richieste pervenute, a partire da giugno 2020, sono state espletate, in forza delle procedure semplificate poste in essere, della delibera di Giunta n°122 di maggio 2020, evidenziando la mancata definizione di quelle richieste che riguardano le occupazioni su sede stradale per le quali è necessario l intervento dell’ufficio Mobilità. Inoltre gli Uffici hanno avviato, in questi giorni, a seguito dell’accordo raggiunto tra Comune e Amat, le note di richiesta del ristoro per le occupazioni su stalli a pagamento, la definizioni di queste richieste sono prossime ll SUAP comunicherà alle attività commerciali la proroga dei termini di delle concessioni in scadenza in virtù dei DPCM Si è anche pensato di apportare alcune modifiche al regolamento vigente, utile a migliorare e semplificare l’utilizzo del suolo. A tal proposito è stata evidenziata l’importanza dell’accordo tra Comune e Soprintendenza ai BB.CC.AA, che tenderà alla semplificazione ,nell’interesse e nel rispetto del decoro urbano”.

Lo dichiara il consigliere e presidente della VII Commissione consiliare, Rosario Arcoleo (PD)

