Notizie

Palermo Svincolo Brancaccio. Al via lavori di bonifica

• Bookmarks: 9

FOTO COMUNE

Sono partiti questa mattina i lavori di bonifica nell’area dello svincolo di Brancaccio (lato Forum), infrastruttura realizzata dal Comune di Palermo.

L’obiettivo della ditta incaricata dalla Rap, la Furino Bonifiche ambientali, è di terminare le opere in 45 giorni lavorativi. L’inizio dell’intervento arriva al termine delle opere propedeutiche di caratterizzazione dei rifiuti effettuate negli ultimi 4 mesi, ai quali sono seguiti il bando di affidamento dell’intervento e la relativa sottoscrizione del contratto e la redazione del piano di intervento, autorizzato dall’Asp di Palermo.

Com. Stam. + foto 

9 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
81 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com