Palermo Svincolo Brancaccio. Al via lavori di bonifica

Sono partiti questa mattina i lavori di bonifica nell’area dello svincolo di Brancaccio (lato Forum), infrastruttura realizzata dal Comune di Palermo.

L’obiettivo della ditta incaricata dalla Rap, la Furino Bonifiche ambientali, è di terminare le opere in 45 giorni lavorativi. L’inizio dell’intervento arriva al termine delle opere propedeutiche di caratterizzazione dei rifiuti effettuate negli ultimi 4 mesi, ai quali sono seguiti il bando di affidamento dell’intervento e la relativa sottoscrizione del contratto e la redazione del piano di intervento, autorizzato dall’Asp di Palermo.

Com. Stam. + foto