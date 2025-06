Palermo, svolta digitale nella raccolta differenziata: RAP si appoggia ad un APP  per essere sempre più vicini ai cittadini

Con l’obiettivo di essere sempre più vicini al cittadino e diffondere quanto più possibile le corrette pratiche di una raccolta differenziata di qualità, oramai diventate necessarie per rendere Palermo più sostenibile e più pulita, RAP metterà da oggi a disposizione del cittadino palermitano l’applicazione Junker, volta a semplificare il dialogo tra cittadini e Gestore del servizio e migliorare le performance del capoluogo regionale.

L’azienda partecipata di gestione ambientale RAP ha infatti deciso, di comune accordo con l’amministrazione comunale, di mettere a disposizione dei propri concittadini uno strumento digitale e multilingue all’avanguardia, in grado di supportare e offrire contemporaneamente ai cittadini un punto di accesso unico ai servizi aziendali, aiutandoli a evitare errori nel differenziare i rifiuti, a tenere a portata di mano i calendari del “porta a porta”, a fornire la corretta conoscenza degli orari e della localizzazione dei Centri Comunali di Raccolta, a ricevere messaggi diretti dalla RAP in caso di iniziative straordinarie o cambiamenti nel servizio legati a festività o a eventi esterni non dipendenti da RAP. L’app è scaricabile gratuitamente su qualsiasi smartphone.

“Il lancio della nuova APP Junker, disponibile su tutti gli store digitali, presentata questa mattina in conferenza stampa – dichiara il presidente della RAP Giuseppe Todaro –rappresenta una connessione diretta tra RAP e la città di Palermo. L’obiettivo è rendere la gestione dei rifiuti un processo sempre più trasparente, partecipato e sostenibile e crediamo che un accesso maggiormente facilitato alle informazioni aziendali possa far migliorare la qualità e, di conseguenza, la percezione del servizio reso. Mi auguro che più persone possibili utilizzino l’App. Il futuro della raccolta differenziata e della cura del nostro territorio passa anche dalla collaborazione attiva tra l’azienda e i cittadini”.

“Credo fermamente – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Pietro Alongi – che la tecnologia, se ben utilizzata, possa essere uno strumento aggiuntivo al servizio del cittadino che, in tal modo, non avrà alibi nel non fare la raccolta differenziata per non essere informato sulle corrette azioni da seguire. La collaborazione tra le Istituzioni, l’Azienda e cittadini è fondamentale e questa App è un ulteriore tassello nella costruzione di una Palermo che cerca riscatto e punta al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale.”

NOTIZIE UTILI SULL’APP “JUNKER”:

OLTRE AD ESSERE SCARICABILE GRATUITAMENTE RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE E CON L’AI

Su Junker è possibile innanzitutto reperire tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a undatabase interno di oltre due milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. In alternativa, l’app offre la possibilità di scattare una foto al prodotto: sfruttando le più avanzate tecniche di riconoscimento immagine e intelligenza artificiale, Junker identifica l’oggetto e i materiali di cui è composto.

E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

TUTTI I SERVIZI AMBIENTALI A PORTATA DI SMARTPHONE

Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di festività, iniziative straordinarie o emergenze, il Gestore potrà prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app.

Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli conferibili nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta e tutti gli altri punti di conferimento presenti sul territorio.

SEGNALAZIONI DI DEGRADO URBANO

Per favorire un maggior coinvolgimento dei cittadini e stimolarli a vigilare sul decoro cittadino come “sentinelle” del bene comune, tra qualche settimana su Junker sarà anche attivata una funzione – accessibile dal Menù “Servizi” – che consentirà di segnalare direttamente al Gestore situazioni di degrado urbano o disservizio, semplicemente scattando una foto! Grazie alla tecnologia, la foto viene automaticamente geolocalizzata, così che l’operatore che la riceve possa conoscere la posizione esatta in cui è stata scattata.

Le segnalazioni potranno riguardare, tra l’altro, la presenza di discariche abbandonate, cestini pieni e mancato ritiro di Frazione RD. I messaggi inviati dai cittadini arriveranno in tempo reale alle aree tecniche, che programmeranno i servizi nei siti indicati.

IN 13 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo:in questo modo anche turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

“Semplificare l’accesso di tutti i cittadini alle informazioni non è soltanto un obbligo di legge”, fa notare Gianluca Della Campa, responsabile commerciale e marketing di Junker app. “È ormai un requisito fondamentale per una gestione ambientale efficiente, perché permette di coinvolgere gli utenti e orientarli verso una più accurata separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili. Junker app è lo strumento perfetto per favorire questo dialogo virtuoso, come confermano i progressi nella raccolta differenziata registrati in tanti altri Comuni siciliani – come Messina, Trapani, Marsala, Caltanissetta ed Enna – in cui l’app è stata già introdotta”.

Già 9 MILIONI DI RICERCHE IN SICILIA

L’adozione di Junker a Palermo segna il coronamento di un rapporto ormai consolidato tra i siciliani e l’app. La Sicilia è infatti la quarta regione italiana per numero di utenti Junker. Nell’isola l’app è usata da 370mila famiglie, che l’hanno scelta come fonte attendibile di informazioni sulla raccolta differenziata. La conferma arriva dal dato sul numero di ricerche effettuate in app a livello regionale: i siciliani si sono rivolti a Junker ben 9 milioni di volte!

Molti palermitani conoscono già Junker: in città sono infatti oltre 12 mila le famiglie che l’hanno scaricata e che da oggi avranno accesso a nuovi servizi personalizzati per il proprio territorio.

