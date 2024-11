Palermo Taxi. Licenza aggiuntiva-temporanea

“Non contesto il provvedimento in sé che tra l’altro recepisce delle normative nazionali che mirano al miglioramento del servizio pubblico di Piazza, ma la tempistica di entrata in vigore è inopportuna in quanto si avvicina il calo delle presenze turistiche nella nostra città.

Non è pensabile che anche se parliamo di una misura temporanea e in via sperimentale, i titolari di licenze Taxi possano sostenere un esborso per l’acquisto di una seconda vettura nel periodo di bassa stagione turistica, piuttosto sarebbe più opportuno avviare in fase sperimentale la nuova norma per rilascio della seconda licenza taxi aggiuntiva, durante la stagione estiva per testare realmente se la norma migliori il servizio ai cittadini e garantisca maggiori introiti agli operatori del servizio taxi. A tal proposito convocherò con urgenza, invitando tutti i soggetti interessati, una seduta della VI commissione consiliare, affinché si valuti l’opportunità di rimandare l’avvio sperimentale del rilascio della seconda licenza aggiuntiva durante il periodo di massima affluenza turistica”.

Lo dichiara il presidente della VI commissione Ottavio Zacco in relazione al rilascio “seconda licenza taxi aggiuntiva–temporanea in via sperimentale”.

Com. Stam.