Palermo: Tensione durante un controllo su strada aggredisce i Carabinieri denunciato un 49enne

I Carabinieri della Stazione di Brancaccio hanno denunciato in stato di libertà un 49enne, palermitano, pregiudicato, accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante un posto di controllo nei pressi di Piazza Azolino Hazon, i militari della Stazione, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” sono intervenuti per sottoporre fermo amministrativo un veicolo che circolava nonostante un provvedimento di sospensione per mancata revisione. L’intervento, che rientra nell’ordinaria attività di controllo del territorio, si è rapidamente trasformato in un episodio di violenza e tensione.

Il 49enne, conducente del mezzo, compreso il proposito dei militari avrebbe reagito con nervosismo, sfociato in escandescenza. L’uomo infatti, avrebbe iniziato a rivolgere offese agli operanti e a colpire ripetutamente l’auto di servizio con pugni nel tentativo di ostacolare l’operazione.

Il suo comportamento ha richiesto l’immediato contenimento da parte dei Carabinieri che sono riusciti ad evitare conseguenze peggiori anche grazie alla prontezza di intervento di un amico del 49enne e di alcuni passanti.

Una partecipazione spontanea, quella dei cittadini presenti, che ha testimoniato una preziosa sinergia tra comunità e forze dell’ordine, soprattutto in un contesto urbano delicato, dove la collaborazione resta un elemento fondamentale per la sicurezza collettiva. Nel corso del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, portato senza alcun giustificato motivo che è stato sequestrato dai militari.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.