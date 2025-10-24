Palermo Terrani: ” Apre sabato 25 ottobre 2025, alle ore 11:00 lo svincolo di Brancaccio – Forum Palermo, la nuova “Porta Sud” della città”

Apre finalmente lo svincolo di Brancaccio – Forum Palermo, la nuova “Porta Sud” della città! Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 11:00

“Dopo oltre trent’anni di attesa, tra progetti rimasti fermi, cantieri sospesi e burocrazia infinita, Palermo può finalmente festeggiare l’apertura di una delle opere più discusse e attese della sua storia recente. Domani si terrà l’inaugurazione ufficiale dello svincolo.

Questo nuovo collegamento autostradale permetterà di accedere in modo diretto e veloce alla zona commerciale del Forum Palermo e all’area industriale di Brancaccio, decongestionando così buona parte del traffico che ogni giorno affolla le strade interne del capoluogo.

È un traguardo che va ben oltre l’aspetto viario: lo svincolo rappresenta un simbolo di riscatto e concretezza, la dimostrazione che un’opera rimasta per decenni nel limbo può finalmente vedere la luce. I lavori hanno richiesto anche importanti interventi di bonifica ambientale, come la rimozione di tonnellate di rifiuti e amianto che avevano trasformato l’area in una discarica a cielo aperto. Questo risultato è stato possibile grazie alla determinazione dell’amministrazione Lagalla, che ha saputo imprimere una svolta decisiva a un progetto rimasto bloccato per anni, lavorando con costanza e serietà per superare ostacoli tecnici e amministrativi. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dal Consiglio comunale, che ha sostenuto gli atti e le procedure necessarie, garantendo coesione e collaborazione istituzionale in ogni fase. Ora, però, lo scenario cambia: la “Porta Sud” di Palermo si apre davvero. Per i cittadini significherà spostamenti più rapidi, accesso più comodo al Forum, meno traffico su via Messina Marine e un miglior collegamento con la zona portuale e industriale. Un piccolo grande passo avanti per la mobilità, ma anche un segnale positivo per tutta la città. Palermo dimostra che, con determinazione, visione e collaborazione tra enti, anche i sogni infrastrutturali rimasti in sospeso possono diventare realtà.”

Lo dichiara il Presidente della VII Commissione Consiliare Pasquale Terrani

Com. Stam.