Palermo Traffico e rigenerazione urbana. Via libera a pedonalizzazione via Bonello

Via libera alla pedonalizzazione di via Matteo Bonello. Lo ha deciso la Giunta approvando un atto di indirizzo congiunto degli assessori alla rigenerazione urbana e traffico Maurizio Carta e Dario Falzone.

Il provvedimento “finalizzato ad ampliare la disponibilità degli spazi stradali da destinare alla pedonalità, anche come modalità per regolare la viabilità e incrementare la sicurezza dei pedoni” interesserà via Matteo Bonello nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione.

L’obiettivo ha detto l’assessore Carta è quello di “fare un luogo di aggregazione e di snodo verso i percorsi pedonali già avviati dall’Amministrazione a sostegno della cultura, storia e arte nel Centro Storico di Palermo, rientrando nel più ampio programma strategico voluto dal sindaco Lagalla atto a garantire una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di spazi urbani individuando nuove aree da adibire alla fruibilità pedonale e alla convivialità, soprattutto nella zona urbana di maggior pregio dal punto di vista storico, urbanistico, monumentale, ossia il Centro Storico, ove più alta è l’esigenza di tutelare il patrimonio ambientale e attuare politiche di riqualificazione, atte ad attrarre l’interesse positivo della collettività cittadina, dell’economia e del turismo”.

“Questa delibera – commenta l’assessore Falzone – dà mandato all’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria di provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per l’istituzione e regolamentazione dell’area pedonale di Via Matteo Bonello, stabilendo le modalità di accesso, ed eventuale sosta temporanea, dei veicoli autorizzati all’interno e a perimetro della nuova area pedonale, nonché l’individuazione dei varchi di accesso all’area pedonale, riservata ai veicoli autorizzati e/o in stato di emergenza e soccorso”.

“Fin dal suo insediamento questa Giunta – sottolinea Maurizio Carta – ha messo in atto specifici progetti di ristrutturazione delle aree pedonali, avendo cura di riprogettare tali spazi urbani ed il relativo arredo vegetale, poiché l’istituzione di aree pedonali costituisce un concreto elemento per l’attivazione di un processo di riqualificazione urbana delle parti più frequentate della città. Le pedonalizzazioni consentono di migliorare la qualità urbana e la vivibilità, individuando ambiti in cui privilegiare la pedonalità per consentire una continuità dei percorsi pedonali. Sempre più spesso oggi i cittadini, le associazioni, gli esercenti chiedono aree pedonali ormai consapevoli che concorrono a migliorare la vivibilità dell’area, proponendosi anche come partner per la loro cura, arredo, manutenzione e pulizia. Un processo virtuoso che l’Amministrazione Lagalla sta agevolando e incrementando”.

