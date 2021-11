Palermo Trame. Storie di successo di creativi del tessile, della moda, del design, un progetto di exhibit e storytelling

Il Consorzio ARCA, anche quest’anno partecipa alla IX edizione di I-design con un seminario dal titolo “L’Unione Europea a supporto della creatività dei territori – Dalla Sicilia 4 progetti di innovazione nel settore fashion Re-Fream, Cre@ctive, CoART, CWEAR+” che si svolgerà presso Cre.Zi. Plus martedì 2 novembre alle ore 17,00.

Nella stesse sede sarà visitabile anche “Trame. Storie di successo di creativi del tessile, della moda, del design, un progetto di exhibit e storytelling fruibile dal martedì 2 al sabato 6 novembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Un evento pensato per presentare finanziamenti, creare opportunità e incontri di networking per aziende e artigiani che innovano nel settore della moda e del fashion. 30 artisti locali e internazionali che attraverso exhibit e storytelling multimediali, racconteranno i loro percorsi imprenditoriali nell’industria creativa tra ostinazione, visioni e opportunità attraverso le opere, bozzetti, e strumenti del mestiere uniti dalla sperimentazione innovativa di tecniche, metodi e materiali.

Da molti anni si parla di come le industrie creative possano essere il motore di uno sviluppo inclusivo e sostenibile per un territorio ma spesso le condizioni con cui queste industrie possano sfruttare al meglio le possibilità offerte passano dalla disponibilità e conoscenza di strumenti adeguati, in grado di aiutare le industrie culturali e creative a svilupparsi nel loro ambiente locale e regionale, come pedana di lancio verso una presenza più forte sul piano europeo.

Nell’incontro del 2 novembre alle ore 17.00, si parlerà di 4 progetti coordinati dal Consorzio ARCA (incubatore di imprese dell’Università di Palermo), che offrono questo tipo di opportunità alle imprese siciliane del mondo della moda e dell’artigianato; attraverso uno strumento come i fondi a cascata, in cui parte del contributo concesso a un progetto, viene utilizzato per supportare l’innovazione di organizzazioni non-profit, ricercatori, startup e PMI.

Nella stessa sede sarà visitabile anche “Trame. Storie di successo di creativi del tessile, della moda, del design”, un progetto di exhibit e storytelling che vede coinvolte 5 aziende palermitane giovani e di successo: Casa Preti, Martina Ciaccio, Desadorna, More Abiti da Sposa – Atelier a Palermo, Rizma e 22 artisti internazionali*.

TRAME è il Fashion Event organizzato nell’ambito dei progetti internazionali CRE@CTIVE e Re-FREAM.

CRE@CTIVE progetto sostenuto dal programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin, che intende valorizzare la creatività nei settori tradizionali dell’industria manifatturiera dell’area MED aumentando le opportunità economiche, di crescita e sviluppo di piccoli e medi imprenditori, stimolando la crescita attraverso l’innovazione tecnologica, gestionale, operativa e favorendo il collegamento di questi settori con le industrie creative attraverso iniziative ed attività su scala locale e internazionale.

Re-FREAM è un progetto di ricerca collaborativa, finanziato dal programma Horizon 2020, in cui gli artisti e i designer selezionati collaborano con una comunità di scienziati per ripensare il processo di produzione del settore della moda. L’obiettivo del progetto è sviluppare nuovi concetti per il futuro della moda attraverso nuovi processi ed una nuova estetica inclusiva e sostenibile.

Info

SEMINARIO: L’UNIONE EUROPEA A SUPPORTO DELLA CREATIVITÀ DEI TERRITORI – DALLA SICILIA 4 PROGETTI DI INNOVAZIONE NEL SETTORE FASHION (RE-FREAM, CRE@CTIVE, COART, CWEAR+)

Martedì 2 novembre, ore 17,00

Monica Guizzardi – Communication Manager

Luca Leonardi – Territorial Innovation Manager

Elizabeth Parisi – Project Manager, Cre@ctive

Marco Cusenza – CWear Plus Palermo Hub

MOSTRA: TRAME – Storie di successo di creativi del tessile, della moda, del design

Dal 2 al 6 novembre dalle 16,30 alle 18.30

SEDE: Cre.Zi. Plus, Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4 – Palermo

TRAME – lista artisti:

Casa Preti / Martina Ciaccio / Desadorna / More Abiti da Sposa – Atelier a Palermo/ Rizma

Guest Artist

Pamela Gori / Rachel Morellet / Fabio Giusti

Re-FREAM EXPO

Yokai Studio / Witsense / Silke Hofmann / Sophia Guggenberger & Eugenia Morpurgo / Jessica Smarsch / Jan Wertel / Giulia Tomasello / Anke Loh / Malou Beemer / Julia Koerner / Assa Ashuach / Ganit Goldstein / Alexander Bello / Elisabeth Jayot / Tim Van der Loo & Sandra Nielsen / Fabio Molinas / Jef Montes / Youyang Song

